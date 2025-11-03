Elon Musk no trabaja en un teléfono, pero visualiza un futuro donde la IA hará todo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El magnate Elon Musk visualiza un futuro donde los smartphones tal y como los conocemos en la actualidad serán solo un dispositivo para ejecutar la inteligencia artificial (IA), ya que será esta tecnología la que, a través de vídeo y audio, impulse las comunicaciones.

El fundador de empresas como Tesla, SpaceX y xAI ha negado que esté trabajando en un teléfono móvil cuando el presentador estadounidense Joe Rogan le ha preguntado por los rumores sobre sus proyectos en este tipo de equipos.

Musk ha preferido compartir su visión de lo que cree que será el futuro de la comunicación móvil durante una entrevista reciente en el pódcast Joe Rogan Experience.

En él, ha explicado que “no tendremos un teléfono en el sentido tradicional. Lo que llamaremos teléfono será en realidad un nodo periférico para la inferencia de IA con conexiones inalámbricas”. Es decir, “la IA en el servidor se comunicará con la IA en tu dispositivo −antes conocido como teléfono- y generará vídeo en tiempo real de cualquier cosa que puedas imaginar”.

Musk considera que “en el futuro no habrá sistemas operativos ni aplicaciones; será simplemente un dispositivo con pantalla y audio, diseñado para integrar la mayor cantidad de IA posible”, ha apostillado, remarcando que todo se hará con IA, incluido el envío de correos electrónicos y el uso de la red social X.

“Cualquier cosa que se te ocurra o realmente cualquier cosa que la IA pueda anticipar que podrías desear, te lo mostrará”, ha vaticinado el magnate tecnológico, que ve ese futuro a medio plazo: “probablemente sean cinco o seis años o algo así”, ha concluido.