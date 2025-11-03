Panamá, 03 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Elon Musk no trabaja en un teléfono, pero visualiza un futuro donde la IA hará todo

    Europa Press
    Elon Musk no trabaja en un teléfono, pero visualiza un futuro donde la IA hará todo
    La inteligencia artificial (IA) es un campo de la informática que desarrolla sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento, la percepción, la resolución de problemas y el procesamiento del lenguaje. Cortesía

    El magnate Elon Musk visualiza un futuro donde los smartphones tal y como los conocemos en la actualidad serán solo un dispositivo para ejecutar la inteligencia artificial (IA), ya que será esta tecnología la que, a través de vídeo y audio, impulse las comunicaciones.

    El fundador de empresas como Tesla, SpaceX y xAI ha negado que esté trabajando en un teléfono móvil cuando el presentador estadounidense Joe Rogan le ha preguntado por los rumores sobre sus proyectos en este tipo de equipos.

    Musk ha preferido compartir su visión de lo que cree que será el futuro de la comunicación móvil durante una entrevista reciente en el pódcast Joe Rogan Experience.

    En él, ha explicado que “no tendremos un teléfono en el sentido tradicional. Lo que llamaremos teléfono será en realidad un nodo periférico para la inferencia de IA con conexiones inalámbricas”. Es decir, “la IA en el servidor se comunicará con la IA en tu dispositivo −antes conocido como teléfono- y generará vídeo en tiempo real de cualquier cosa que puedas imaginar”.

    Musk considera que “en el futuro no habrá sistemas operativos ni aplicaciones; será simplemente un dispositivo con pantalla y audio, diseñado para integrar la mayor cantidad de IA posible”, ha apostillado, remarcando que todo se hará con IA, incluido el envío de correos electrónicos y el uso de la red social X.

    “Cualquier cosa que se te ocurra o realmente cualquier cosa que la IA pueda anticipar que podrías desear, te lo mostrará”, ha vaticinado el magnate tecnológico, que ve ese futuro a medio plazo: “probablemente sean cinco o seis años o algo así”, ha concluido.

    Europa Press


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Contraloría ordena secuestro de bienes por $285 mil al exalcalde de San Miguelito por presuntas irregularidades. Leer más
    • Corte Suprema de Justicia rechaza recurso que cuestionaba detenciones durante las protestas en Bocas del Toro. Leer más
    • Cervecería Nacional anuncia la reducción de personal por ‘caída de ventas y aumento de impuestos’. Leer más
    • Aprehenden a funcionario de la CSS por presuntamente solicitar pagos irregulares a una empresa en Chiriquí. Leer más
    • Estas son las delegaciones y bandas independientes que desfilarán este 3 de noviembre en la ruta 1 y 2. Leer más
    • Sacyr pierde demanda de $2,362 millones contra Panamá ante tribunal internacional. Leer más
    • El puente de Las Américas vuelve a brillar: encienden su nueva iluminación por las fiestas patrias. Leer más