¿Es DeepSeek realmente competitivo frente a ChatGPT y Google Gemini?

El chatbot de la empresa china de inteligencia artificial DeepSeek quedó detrás de sus principales rivales en una evaluación de precisión.

Recibió una mala puntuación, según expertos, tras una auditoría realizada por NewsGuard, un sistema de calificación para sitios web de noticias e información.

Logró un 17 % de precisión en la entrega de información. Por ello, NewsGuard lo ubicó en el décimo lugar de un total de once chatbots, en una comparación con sus competidores occidentales, incluidos los populares ChatGPT de OpenAI y Google Gemini, según reportó la agencia de noticias Reuters.

Según la evaluación, DeepSeek falló en el 83 % de las veces consultadas: repitió afirmaciones falsas en un 30 % de las pruebas y ofreció respuestas vagas o no útiles el 53 % de las veces.

“Eso fue peor que una tasa de falla promedio del 62 % para sus rivales occidentales y genera dudas sobre la tecnología de IA que, según DeepSeek, funciona a la par o mejor que OpenAI, respaldado por Microsoft, a una fracción del costo”, reseñó Reuters.

Desde hace unas semanas, este nuevo chatbot ha generado un revuelo en el sector de la IA tras el lanzamiento de su modelo V3.

DeepSeek, con sede en Hangzhou, apuesta por el código abierto y ofrece servicios un 95 % más baratos que el modelo 01 de OpenAI.

Su irrupción provocó que las acciones del fabricante de microchips Nvidia cayeron un 17 % el lunes.