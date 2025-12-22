Estas son las cinco estafas digitales más frecuentes para fin de año

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Expertos en ciberseguridad han identificado las estafas digitales más comunes durante las fiestas de fin de año, una temporada en la que aumentan las compras, los viajes y las transacciones financieras.

“El fin de año, con su euforia de compras y celebraciones, crea un entorno ideal para los ciberdelincuentes. Conocer estas tácticas y utilizar herramientas de seguridad digital es clave para reducir los riesgos”, dijo Fabio Assolini, director del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky para América Latina.

Entre los cinco esquemas más frecuentes identificados por la empresa se encuentran los siguientes:

Estafa del pago falso recibido

Generalmente llega por SMS o mensajería instantánea desde un remitente desconocido, informando que se ha recibido una transferencia o un pago.

El mensaje indica que el monto está disponible y que, para acceder a él, es necesario hacer clic en un enlace.

Estos enlaces redirigen a sitios fraudulentos, como plataformas de juegos en línea o páginas no oficiales.

Para “liberar” el dinero, se solicita al usuario el pago de una supuesta comisión y el registro en una plataforma falsa, cuyo objetivo es robar datos personales y el dinero ingresado.

Estafa de la falsa entrega

Aunque es un fraude conocido por muchas personas, su volumen aumenta notablemente después de fechas de alto consumo, como eventos de descuentos y temporadas de compras.

Muchas personas se encuentran esperando paquetes, lo que facilita el engaño.

El mensaje puede llegar por correo electrónico o SMS e incluye datos personales básicos de la víctima.

Al hacer clic en el enlace, se accede a una página falsa donde se solicita el pago de una supuesta tasa de entrega.

Los montos suelen ser bajos, lo que hace que muchas víctimas paguen sin sospechar.

El dinero se transfiere a cuentas fraudulentas y rara vez puede recuperarse. Algunas variantes utilizan el nombre de empresas de mensajería reconocidas.

Estafa del documento de identidad bloqueado

El mensaje llega generalmente por correo electrónico y utiliza el nombre de entidades gubernamentales, autoridades fiscales, organismos reguladores o incluso del “gobierno”.

El enlace dirige a una página falsa que muestra información personal de la víctima, como nombre o dirección, e indica que su documento de identidad está irregular o bloqueado.

Para “regularizar la situación”, se solicita el pago de una tasa.

El sitio imita la apariencia de plataformas oficiales e incluso puede incluir un chat falso para aumentar la credibilidad.

El dinero transferido se envía a cuentas fraudulentas y es difícil de recuperar.

Estafa de las millas o puntos vencidos

Esta modalidad es común a fin de año, cuando aumenta el número de viajes.

El mensaje llega por SMS o correo electrónico informando que las millas o puntos de programas de fidelidad han vencido, están por vencer o ya expiraron.

Para no perderlos, se invita a la víctima a hacer clic en un enlace que dirige a un sitio falso que imita plataformas de aerolíneas, bancos o programas de recompensas.

El objetivo, indica Kaspersky, es robar las credenciales de acceso y utilizar las millas para emitir pasajes u obtener otros beneficios.

Estafa del ‘upgrade’ de tarjeta de crédito

El mensaje promete un “upgrade” gratuito a una tarjeta de crédito con beneficios exclusivos, generalmente dirigido a personas de altos ingresos y utilizando el nombre de bancos reconocidos.

Al hacer clic en el enlace, la víctima es llevada a una página falsa donde se solicitan datos de acceso a la banca en línea o información confidencial.

Una vez obtenidos, los delincuentes utilizan estos datos para cometer otros fraudes.

Medidas para evitar el engaño

Entre las principales recomendaciones para evitar este tipo de estafas se encuentran: