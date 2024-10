Fue ‘World of Warcraft’ quien realmente salvó a Hodor de la muerte

Escuchar audio noticia

Para todo fanático o espectador casual de Game of Thrones, el rostro de Kristian Nairn es reconocido como el gigante y amable Hodor. Personaje que (spoiler alert) por seis temporadas se ganó el corazón de los seguidores y luego destrozó esos mismos corazones con su trágico final.

Pero, nuevos secretos, tanto de la serie basada en las novelas de George RR Martin, así como su participación en el también show televisivo Our Flag Means Death, y aspectos de su vida privada, han salido a la luz junto con la reciente publicación de su libro autobiográfico Beyond the Throne: Epic Journeys, Enduring Friendships, and Surprising Tales (Más allá del trono: viajes épicos, amistades duraderas y cuentos sorprendentes).

El dato que quizás más ha llamado la atención es la sinceridad con la que habla sobre su período de adicción a las drogas, mismo que dio inicio cuando comenzó una relación con una persona drogadicta. Nairn cuenta que en su faceta como DJ era consumidor de anfetaminas y cocaína para aguantar actuaciones nocturnas, éxtasis en el club y codeína para dejar atrás otras drogas, además de beber mucho alcohol. “Inhalo tanta cocaína que cuando levanto la cabeza de la almohada, normalmente después del mediodía, todavía se siente incrustada en el algodón como si fuera cartón”, relató en su libro, recordando que una noche consumió “hasta treinta” cócteles de Red Bull y vodka. En esos días, pudo ver cómo su vida, su salud física y mental se iban deteriorando.

Tuvo que pasar por una catastrófica experiencia abusando de la ketamina (un anestésico con propiedades alucinógenas) para que decidiera tratar de ponerle fin a sus adicciones. Según cuenta en su obra, se refugió en un bungalow (un estilo de casa) al pie de las montañas de Mourne, en Irlanda, y jugó al videojuego World of Warcraft “desde el amanecer hasta el anochecer” mientras se desintoxicaba de las drogas.

Naim explica que en el juego siempre elige personajes no humanos, porque “¿quién demonios quiere conectarse al juego y parecer un contador?”, además de preferir jugadores con mayor DPS (daño por segundo) porque secretamente quiere “darle duro al mundo”. Para el actor World of Warcraft le proporciona “descargas de dopamina y amigos por todo el mundo”.

En una entrevista para el portal Polygon, Naim afirma que “en la escala de daños y resultados de las adicciones, [la adicción a los videojuegos está en] una escala completamente diferente [a la de las drogas]. Aunque sé que la gente definitivamente ha perdido amigos y parejas por Warcraft. Definitivamente me he alejado del mundo con él. Pero necesitaba hacerlo en ese momento. Necesitaba alejarme un poco, y así fue como lo usé. Ahora estoy en un lugar mucho más saludable y, de hecho, creo que la evolución del juego te permite jugarlo y mantenerte en un lugar más saludable ahora, porque puedes hacer las cosas más rápido.