Gemini identifica los vídeos generados por la IA de Google

NOTICIA.

Noticia

La aplicación de Gemini ya puede identificar si un vídeo ha sido generador por inteligencia artificial (IA), pero solo si en él ha intervenido la tecnología de Google.

Ante un vídeo de cuestionable origen, los usuarios pueden usar la aplicación móvil de Gemini para pregutnar si está hecho con IA para que busque si cuenta con SynthID, una herramienta de Google que introduce una marca de agua directamente en los píxeles de cada cuadro de vídeo cuando en la creación interviene la IA.

Esta marca es imperceptible para el ojo humano, pero no escapa al análisis de Gemini, que ahora puede detectarla tanto en las pistas de audio como en las visuales. En caso de encontrar coincidencias, informará de los segmentos que contienen elementos generados por la IA.

Para ello, la ‘app’ de Gemini acepta la carga de archivos de vídeo de hasta 100 MB de peso y hasta 90 de duración, como informa en su blog oficial, y por el momento se limita a identificar la generación hecha con la IA de Google.