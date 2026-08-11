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    Conectividad

    Google anuncia una nueva red de cables submarinos entre América y Europa

    EFE
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    Google anuncia una nueva red de cables submarinos entre América y Europa
    Imagen ilustrativa. EFE

    Google anunció este martes una infraestructura digital, bautizada como ‘Americas Connect’, que contempla el despliegue de tres nuevos cables submarinos en el Caribe y el Pacífico para reforzar la conectividad entre América, la región del Caribe y Europa.

    La nueva infraestructura se compone del cable ‘Alisios’, que conecta República Dominicana, Panamá y Chile; ‘Canoa’ que enlaza República Dominicana con Bermudas, y ‘OlaLuz’ que vinculará República Dominicana con Florida (sur de EE.UU), según un comunicado divulgado en Panamá.

    Google anuncia una nueva red de cables submarinos entre América y Europa

    Además de ello, Google establecerá una ramificación del cable submarino ‘Firmina’ hasta República Dominicana para aumentar el alcance de esa infraestructura, diseñada para conectar América del Norte con América del Sur.

    En paralelo, las rutas submarinas existentes -’Curie’, ‘Nuvem’ y ‘Sol’- se interconectarán con los nuevos trazados para crear anillos de red redundantes hacia Estados Unidos y Europa, según la información del gigante tecnológico.

    Google anuncia una nueva red de cables submarinos entre América y Europa

    En el océano Pacifico un “anillo submarino” va a crear rutas redundantes que conectarán a Chile con Panamá, junto con un tercer enlace desde el país centroamericano hacia la costa oeste de los EE. UU., brindando conectividad a las regiones de Google Cloud en Chile, Los Ángeles y Las Vegas.

    Por el mar Caribe, el cable ‘Alisios’ (bautizado así por los vientos de esa área) sale desde Panamá hasta la República Dominicana para conectar también a través de un anillo desde la isla caribeña hacia la costa este de los EE. UU. y las regiones de Google Cloud en Carolina del Sur y Virginia.

    Allí, tanto ‘Alisios’ como el ramal de ‘Firmina’ convergerán en el país caribeño con el cable ‘OlaLuz’ (cuyo nombre combina las palabras “ola” y “luz” en referencia a la fibra óptica) que enlazará directamente con la costa sur de Estados Unidos (Florida).

    En el oceánico Atlántico, el cable submarino ‘Canoa’ (una palabra de origen taíno), que va desde la República Dominicana hasta Bermudas, se interconectará con los cables ‘Nuvem’ y ‘Sol’ mediante anillos tanto hacia los Estados Unidos como hacia Madrid, brindando conectividad tanto a Europa como a América.

    Todo ello bajo el paraguas de ‘Americas Connect’, un proyecto que “mejora el alcance, la confiabilidad y la resiliencia de la conectividad, al ofrecer diversidad en las rutas de cables submarinos y conectividad a regiones de nube de Google Cloud geográficamente separadas”, según el comunicado.

    EFE

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