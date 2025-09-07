Panamá, 07 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Google Fotos integra el generador de vídeos Veo 3

    Europa Press
    Google Fotos integra el generador de vídeos Veo 3
    Create Tab en Google Fotos. Remitida por Google

    Google ha implementado el generador de vídeos Veo 3 en el servicio Google Fotos, desde donde se pueden crear breves vídeos a partir de fotografías, con audio y resultados de alta calidad.

    Google Fotos tiene un nuevo espacio, Create Tab, que reúne un conjunto de herramientas que ayudan a impulsar la creatividad con los vídeos y las fotografías, como Remix, collages y foto a vídeo, para animar imágenes estáticas. Está disponible por el momento en Estados Unidos.

    Estas herramientas han recibido una actualización con la llegada de Veo 3, el modelo de última generación de Google para la creación de vídeos con audio, como informa en su blog oficial. Con él, es posible generar vídeos a partir de fotografías con resultados de alta calidad con una breve indicación.

    Veo 3 ofrece un mejor control de las físicas del mundo que su predecesor Veo 2, lo que permite generar una imagen de mejor calidad, además de incorporar la generación de audio nativa para crear efectos de sonido, de fondo y diálogo.

    Europa Press

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Llegan a Panamá aeronaves de Estados Unidos en medio de tensiones entre Washington y Caracas. Leer más
    • Estados Unidos pide a más de 250,000 venezolanos ‘prepararse’ para salir del país en noviembre. Leer más
    • Meduca convoca a sesión extraordinaria para separar secretaria ejecutiva de Coneaupa. Leer más
    • Calendario escolar 2025: cuándo será la próxima semana de vacaciones para los estudiantes. Leer más
    • Ministerio Público abre investigación: Héctor Brands tendrá que responder por casi $28 millones depositados en cuentas bancarias. Leer más
    • Jubilación en la CSS: Requisitos para jubilarse y acceder a la pensión por vejez. Leer más
    • Jubilados y pensionados: así funcionan los beneficios y descuentos en Panamá. Leer más