Panamá, 20 de noviembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Modelo tecnológico

    Google lanza un nuevo modelo de generación de imágenes con IA gratis

    EFE
    Fotografía de archivo del logo de Google. EFE/EPA/Filip Singer

    Google lanzó este jueves Nano Banana Pro, herramienta que puede generar imágenes usando el modelo de inteligencia artificial (IA) Gemini 3 Pro Image, que “usa razonamiento avanzado y el conocimiento del mundo real para visualizar información mejor que nunca”, según el titán tecnológico.

    Esta nueva herramienta está disponible en la versión gratuita de la aplicación de Gemini. “Nuestros usuarios del nivel gratuito recibirán cuotas gratuitas limitadas, una vez agotadas, volverán al modelo original de Nano Banana”, explica la empresa en un comunicado.

    Mientras que los usuarios que paguen la suscripción de Google AI Plus, Pro y Ultra reciben cuotas más altas. También está disponible para el Modo IA en la Búsqueda en EE. UU. para los usuarios de Google AI Pro o Ultra, o a nivel mundial para los usuarios del asistente de investigación NotebookLM.

    La empresa sostiene que la novedad de este modelo es que puede “ayudar a visualizar cualquier idea”, no solo imágenes hiperrealistas -con resoluciones de hasta 4K -, sino también recetas de cocina, infografías o “convertir notas escritas a mano en diagramas”.

    También permite combinar varios elementos en una sola composición, utilizando hasta 14 imágenes y hasta cinco personas.

    Las imágenes creadas o editadas con Nano Banana Pro tendrán metadatos C2PA integrados, marca de agua que permite que se pueda detectar si la imagen fue generada por IA.

    EFE

    Agencia de noticias


