Panamá, 29 de agosto del 2025

    Google lanza un nuevo programa de protección para los dispositivos Pixel

    Europa Press
    Google ha lanzado un nuevo programa para la protección de los dispositivos Pixel, que incluye la reparación de la pantalla y la batería y reclamaciones ilimitadas por daños accidentales y mecánicos.

    Pixel Care+ es un nuevo programa que amplía la cobertura sobre los dispositivos de la marca Made by Google, que la compañía ha lanzado primero en Estados Unidos, y que se puede contratar con un pago mensual o por dos años, con un precio que varía en función del dispositivo.

    Con él, Google asegura que ofrece “la mejor cobertura del sector para dispositivos Pixel”, e incluye reparaciones de pantalla y batería sin coste, así como funciones por mal funcionamiento tras el fin de la garantía también sin coste, como recoge en un comunicado compartido en su blog.

    A ello se une la posibilidad de presentar reclamaciones ilimitadas por daños accidentales y mecánicos y de garantía extendida, acceso a piezas de repuesto originales y reclamaciones por la reparación de autoservicio a través de la web.

    La contratación de este programa también prioriza el soporte de la mano de expertos en dispositivos Píxel, y se puede ampliar con ¡ cobertura adicional contra pérdida y robo.

    Es compatible con los siguientes dispositivos: teléfonos Pixel desde Pixel 8, relojes desde Pixel Watch 2, Pixel Tablet y los relojes Fitbit Ace LTE, Fitbit Versa 4, Fitbit Sense 2, Fitbit Charge 6 y Fitbit Inspire 3. Se puede contratar hasta 60 días depsués de su compra.

