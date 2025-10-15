Panamá, 15 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Tecnología

    Google permitirá que amigos y familiares ayuden a recuperar una cuenta bloqueada

    EFE
    Google permitirá que amigos y familiares ayuden a recuperar una cuenta bloqueada
    Buscador Google. Cortesía

    Google anunció este miércoles nuevas herramientas para recuperar el acceso a una cuenta bloqueada, como una nueva opción que permite elegir a amigos o a familiares de confianza para que ayuden si alguna vez un usuario no puede acceder a su cuenta.

    Cuando te comuniques con uno de tus contactos de recuperación para pedir ayuda, compartirás un código con la persona. Recibirán un correo electrónico o una notificación y podrán confirmar que realmente eres tú verificando ese código”, explica la compañía en un comunicado.

    No obstante, la empresa asegura que el contacto de recuperación “no tendrá acceso a la cuenta ni a la información personal” del usuario principal.

    Esta nueva herramienta está disponible a partir de hoy en las cuentas personales de Google que cumplan los requisitos.

    Google también lanza “Iniciar sesión con número de teléfono móvil”, una función de Android que identifica automáticamente las cuentas de Google mediante un número de teléfono vinculado.

    Esta función busca “simplificar el proceso de verificación en nuevos dispositivos” y está diseñada para usuarios que necesitan recuperar su cuenta en un nuevo teléfono Android tras perder el acceso a su dispositivo anterior. No requiere verificación de contraseña, sino que solicita a los usuarios el código de bloqueo de pantalla usado en su dispositivo anterior.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Agroferias: IMA anuncia horario y puntos de venta para este miércoles 15 de octubre. Leer más
    • Thomas Christiansen sufre una baja sensible en la defensa para enfrentar a Surinam. Leer más
    • IMA anuncia nuevas Agroferias en Panamá para el 13 y 14 de octubre. Leer más
    • Madre e hijo colombianos intentan ingresar dinero sin declarar en Panamá. Leer más
    • Fiscalía captura a exrepresentante de Las Garzas y a dos empresarios en caso de la descentralización. Leer más
    • Estos son los días libres de noviembre en Panamá por las fiestas patrias. Leer más
    • Minuto a Minuto: Panamá 1-1 Surinam, termina el partido. Leer más