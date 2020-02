La ‘infobesidad’, una nueva epidemia del mundo laboral

¿Ya no logra administrar los mensajes que inundan su buzón de correo electrónico? ¿Ya no logra priorizar y tratar el flujo de información? Es probable que sufra de "infobesidad" o sobrecarga de mensajes, un mal que afecta cada vez a más empleados.



Traducción del inglés "information overload", la "infobesidad" se define como "la patología de la sobrecarga de información", explica a la AFP Caroline Sauvajol-Rialland, profesora de la Universidad Católica de Lovaina (UCL) y de Sciences Po Paris.



El principal responsable de este mal es el correo electrónico, que se ha convertido en la principal herramienta de trabajo y de comunicación en las empresas."Es un verdadero sufrimiento.



Pone a las personas en una situación de angustia constante y de frustración porque no logran seguir este flujo continuo que, en consecuencia, conduce a una sensación de impotencia y a un fuerte estrés", explica la profesora.



"Somos al mismo tiempo receptores y usuarios de la información, pero también transmisores de información, es decir al mismo tiempo las principales víctimas de esta sobrecarga, y también los principales actores", añade.



Thierry Venin, investigador del Centro Nacional francés de Investigación Científica (CNRS), explica que "la urgencia sucede a la urgencia". "Tan pronto recibimos un correo electrónico, hay que responder inmediatamente, caso contrario, el remitente nos llama para preguntarnos si recibimos su mensaje.



¿Un minuto libre? íRápido, echemos un ojo a nuestro buzón de correo para ver si hay algo nuevo! Hay un lado adictivo", advierte.



En una encuesta sobre el estrés en el trabajo, más del 80% de los encuestados estima que las herramientas electrónicas aumentan la cantidad de información que se debe tratar e imponen lapsos de tiempo cada vez más cortos.