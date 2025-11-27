Panamá, 27 de noviembre del 2025

    |
    LANZAMIENTO

    Jugar a Super Mario World desde una zapatilla Nike convertida en la videoconsola SNES

    Redacción de La Prensa
    La consola-zapatilla es completamente funcional, y ofrece una autonomía de hasta 30 minutos con la batería. Tomada de X

    El diseñador Gustavo Bonzanini ha creado una Super Nintendo (SNES) en una zapatilla Nike Air Max 90 que es completamente funcional por el 35 aniversario del lanzamiento en Japón de esta videoconsola.

    AIR SNES es una zapatilla Air Max 90 personalizada con placa a Raspberry Pi Zero W alojada en la lengüeta que puede conectarse a un televisor con cables RCA para jugar en pantalla grande a Super Mario World.

    Se trata de un proyecto diseñado por Bonzanini en el que ha decidido combinar dos iconos de los 90 para celebrar el lanzamiento de SNES en Japón, la tercera consola de sobremesa de la firma nipona, que llegó al mercado en Japón el 21 de noviembre de 1990.

    La consola-zapatilla es completamente funcional, y ofrece una autonomía de hasta 30 minutos con la batería que integra, según informan en Engadget. Funciona con el emulador RetroPie y usa con un mando original adaptado para conectarse de manera inalámbrica.

