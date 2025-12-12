La IA redefine el futuro: CES 2026 mostrará dispositivos, salud digital y robótica de nueva generación

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El congreso de tecnología de consumo CES celebrará una nueva edición en Las Vegas (Estados Unidos) con el foco en las próximas tecnologías y tendencias de innovación global, desde dispositivos hasta servicios avanzados en salud digital, movilidad, energía limpia, robótica y accesibilidad, todo ello bajo la revolución de la inteligencia artificial (IA) pensada para el ser humano.

Esta cita, organizada por la Consumer Technology Association (CTA), se celebrará del 6 al 9 de enero en el renovado Centro de Convenciones de Las Vegas, entre otros puntos de encuentro, y contará con la participación de más de 450 empresas, ‘startups’ y compañías presentes en la Lista Fortune 500.

Así se ha dado a conocer en una rueda de prensa en la que ha participado el director ejecutivo y vicepresidente de la CTA, Gary Shapiro, y la presidenta de la CTA, Kinsey Frizzio, quienes han puesto sobre la mesa la oportunidad que ofrece este encuentro para descubrir todas las nuevas tecnologías de primera mano.

Como es habitual, esta edición del CES congregará a diversos expositores que darán a conocer sus últimas innovaciones sobre IA, robótica, salud digital, movilidad, empresa, energía, entretenimiento inmersivo y accesibilidad, contando tanto con empresas veteranas como Qualcomm, Nvidia, Intel, Highense, Hyundai, LG Electronics, Sony u Honda, como con nuevos expositores como IKEA, Arc Fusion y Mobilus.

TENDENCIAS CES 2026

Con todo ello, CES 2026 recogerá las innovaciones de las tendencias tecnológicas que “darán forma al futuro”. Esto se traduce en que los asistentes podrán observar las últimas transformaciones inteligentes impulsadas por los rápidos avances IA.

Estos avances hacen referencia a innovaciones que remodelarán desde cómo operan las empresas, hasta cómo trabajan los usuarios y cómo viven los consumidores, “marcando un salto profundo que mejorará millones de vidas”, como ha detallado el director de Tendencias e Innovación en CTA, Brian Comiskey.

Así, Comiskey ha mencionado cómo esta ola de IA está transformando los dispositivos y el ‘hardware’, dando resultado a plataformas que ofrecen un mayor grado de características personalizadas “para revolucionar la experiencia individual del usuario”.

Al respecto, ha hecho referencia a ‘smartphones’ como asistentes personales inteligentes, PC como herramientas de productividad o televisores convertidos en centros de contenido con audio y efectos visuales impulsados por IA, de la mano de compañías como Samsung, Lenovo o LG.

Siguiendo esta línea, también ha mencionado al respecto las innovaciones de IA en otros dispositivos como es el caso de las gafas inteligentes o visores de realidad mixta (XR). Al respecto, ha señalado compañías como Even Realities, que ofrecen gafas con IA “elegantes” con una mayor potencia informática para ejecutar IA avanzada.

En lo relativo al ‘software’, la IA ha llegado para revolucionar interfaces de voz, interacciones con manos libres, traducción en tiempo real y grabación, que también se observará en múltiples dispositivos recogidos en CES. Comiskey ha detallado además que todo ello se ve reflejado en un “creciente ecosistema de casos de uso”, que van desde la optimización de almacenes, hasta cirugías o tareas cotidianas simples.

Al respecto, CES 2026 también recogerá innovaciones relacionadas con la salud digital, con avances en biomarcadores y análisis de IA para ofrecer una atención personalizada basada en datos, con la que se podrán predecir riesgos y adaptar tratamientos de forma mejorada.

Esto es, en parte, gracias a los diversos tipos de ‘wearables’ mejorados y a las herramientas de diagnóstico mejoradas que, además de ‘smartwatches’ incluyen desde monitores de glucosa conectados y estetoscopios digitales, hasta puños de presión arterial vinculados a la nube. En este sentido, se celebrará la Digital Health Summit y habrá un nuevo escenario dedicado a accesibilidad que estará presentado por Verizon Accessibility.

Por otra parte, otra tendencia que se verá en CES 2026 es cómo la IA está marcando un “cambio fundamental” en términos laborales, de la mano de la IA agéntica, que toma la iniciativa para actuar de forma autónoma y pasa de ser una herramienta a “un compañero de equipo”.

Igualmente, la IA industrial está cambiando el panorama de sectores como la infraestructura, logística y fabricación. En este marco, Comiskey ha hecho referencia a compañías como Siemens y el uso de gemelos digitales para remodelar fábricas aumentando su productividad y escalabilidad.

Otra de las tendencias que marcará CES 2026 es la robótica, con una nueva generación de robots humanoides que están agregando la IA a para complementar la actividad humana, mediante movimientos y lenguajes mejorados.

Además, también se verán innovaciones relacionadas con robots de consumo, con tecnologías de IA enfocadas en “comprender mejor los entornos y aumentar sus funciones”. Es el caso de compañías, como Roborock, con los brazos robóticos para sus aspiradores, pero estos avances también se verán en forma de vehículos autónomos.

Precisamente la movilidad es otra de las tendencias que se contemplarán durante el evento de este año, con ecosistemas definidos por ‘software’ y ‘hardware’ modular, así como funciones de automatización y conectividad mejoradas. Todo ello influirá en la transformación de la construcción, la agricultura, la tecnología marina y los viajes aéreos avanzados, como ha apuntado Comiskey.

EVENTOS Y PRESENTACIONES EN CES 2026

Con todo ello, además del evento CES Unveild, programado para el 4 de enero, el día 5 de enero la directora ejecutiva de AMD, Lisa Su, dará el pistoletazo de salida del CES 2026 en una ponencia donde hablará sobre las últimas tecnologías de IA tanto a nivel de la compañía como del sector.

También habrá ponencias relevantes como la de Siemens, que tendrá lugar el martes 6 y compartirá su visión sobre la tecnología industrial para la era de la IA, de la mano de su CEO, Roland Busch. Igualmente, el CEO de Caterpillar, Joseph Creed, aportará su perspectiva sobre infraestructura, automatización y el futuro de la industria pesada.

También han resaltado la participación del CEO de Qualcomm, Cristiano Amon, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, y el CEO de Intel, Lip-Bu Tan, al igual que el director ejecutivo de Oura, Tom Hale, que estará a cargo de la ponencia principal en el marco de la cena de líderes en tecnología que organiza la CTA para el CES.

Por otra parte, este año también se ha introducido el nuevo CES Foundry, una experiencia pensada para ser “el motor de la innovación en IA y cuántica” durante la feria tecnológica, que se celebrará los días 7 y 8 de enero y que reunirá a “visionarios, disruptores y líderes globales para construir el futuro”.

Durante esta experiencia se llevarán a cabo debates inmersivos, presentaciones dinámicas de productos y ‘networking’ entre los asistentes, con temas que recogerán desde la IA y la transformación empresarial, hasta la seguridad cuántica. Asimismo, se harán demostraciones sobre casos de uso de IA de compañías como Agility Robotics, AMD, AWS, Bosch y Nvidia, entre otras.

Otro evento que tendrá lugar durante la feria tecnológica será la Political Innovation Summit, que reunirá a legisladores globales, líderes de la industria y prensa para explorar cómo la innovación está afectando a las leyes y regulaciones actualmente, además de otros temas relacionados con cómo lidiar con la IA y la cuántica.

En lo relativo a los premios a la innovación de CES (CES Innovation Awards), Shapiro ha señalado que han introducido nuevas categorías durante este año, de cara a reflejar “cómo la innovación se está expandiendo a nuevos espacios”. Así, este año se también premiarán productos y servicios de tecnología educativa ‘edtech’, tecnología empresarial, cine, suministro y logística, así como viajes y turismo.