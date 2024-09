La larga expectativa y corta vida del videojuego ‘Concord’

Escuchar audio noticia

Después de ocho años de desarrollo, el videojuego Concord vio la luz el pasado 23 de agosto de este año y unas dos semanas después, el 6 de septiembre, Sony cerró sus servidores.

Las alrededor de 25 mil unidades vendidas (una cifra escandalosamente baja para un juego AAA, teniendo en cuenta que otros juegos como Black Myth: Wukong vendió 10 millones de copias en sus primeros tres días) fueron reembolsadas a los jugadores, luego de un comunicado de PlayStation en el que daban a entender un posible retorno del juego en un futuro desconocido, “mientras decidimos el mejor camino a seguir”.

El día de ayer, según datos de Steamdb se desconectó el último jugador de Concord, siendo su cifra más alta reportada de jugadores online unos 600 jugadores (Títulos como World of Warcraft o Final Fantasy XIV, pueden tener miles de jugadores en el mismo mundo simultáneamente).

Las pérdidas ocasionadas por este shooter alcanzan los $400 millones. $200 millones invertidos por Firewalk Studios durante la fase inicial de desarrollo del juego y otros $200 millones por parte de Sony, cuando compró Firewalk Studios para añadirlo a su catálogo e intentó corregir aspectos del juego antes de su lanzamiento. Juegos icónicos como Horizon Forbidden West y The Last of Us: Part II, costaron la mitad de dicho presupuesto.

“Aunque muchos de los atributos de la experiencia causaron un efecto positivo en los jugadores, también reconocemos que otros aspectos del juego y el lanzamiento inicial no impactaron de la forma que esperábamos”, publicó Ryan Ellis, el ese entonces Game director de Firewalk Studios en el blog de PlayStation, quien renunció a su cargo luego de la cancelación de Concord.

¿Por qué fracasó?

Muchos jugadores y especialistas atañen la estrepitosa caída de Concord (Si es que alguna vez estuvo en un punto relativamente alto) a que no trajo nada nuevo al saturado mundo de juegos de shooters o hero-shooters. Títulos como Overwatch, Halo, Call of Duty o PUBG, ya se habían coronado en este sector y solo la innovación podría destronarlos o encontrar cabida dentro de ellos.

Por otro parte, muchos apuntan a una “positividad tóxica” dentro del desarrollo del videojuego, donde se demeritaban las críticas negativas sobre el diseño de los personajes.

Sobre este tema, el colaborador del portal de videojuegos Kotaku, Ethan Gach, publicó en su cuenta de X que “puedo corroborar la parte sobre la positividad tóxica. Algunas fuentes con las que he hablado culparon a una mentalidad de sand mentality (término para referirse a las personas que prefieren evitar información potencialmente negativa pero útil) heredada de las raíces de Bungie Studios”.

Mientras que, Hans Leguízamo, colaborador de Peninsula 360, cree que “el verdadero culpable de la muerte de este juego es lo terriblemente genérico que era. Concord era como el arte minimalista que usan todas las empresas, lo puedes ver en todos lados y su función es ilustrar sin levantar ningún sentimiento o pensamiento particular. Quizás lo peor en esta situación es que el juego ni siquiera era malo, pero siendo sinceros, ¿en qué mundo alguien va a pagar 40 dólares por algo que puedes encontrar gratis y mejor hecho en otros lados?”.

Adaptación

A pesar de su cancelación, Concord formará parte de la serie antológica animada de videojuegos de Prime Video llamada Secret Level, la cual espera estrenarse el próximo 10 de diciembre de 2024 y tendrá otros títulos como Pac-Man, Dungeons & Dragons o Mega Man, entre otros.