Facebook lanza una pantalla inteligente para hacer videollamadas

Facebook anunció este lunes la comercialización de "Portal", una pantalla conectada que permite realizar videollamadas gracias a una cámara de gran angular dotada de inteligencia artificial, una mutación estratégica para esta red social que atraviesa momentos difíciles.

"Es un giro", dice a la AFP Andrew Bosworth, vicepresidente de Facebook a cargo de los equipos de consumo.

El grupo estadounidense compró en 2014 la empresa de cascos de realidad virtual Oculus, pero es la primera vez que el gigante de internet desarrolla internamente un aparato de gran consumo.

"Las llamadas con video no dejan de aumentar, en Messenger o en WhatsApp. Pero los equipos actuales, en el teléfono o el ordenador, son limitados. Así que nos dimos cuenta de que si queríamos seguir cumpliendo con nuestra misión teníamos que fabricar nuestros propios aparatos", explicó Bosworth.

A partir de este lunes, en Estados Unidos los consumidores podrán encargar por adelantado estas pantallas de alta definición, concebidas para ser instaladas en una habitación y hacer videollamadas sin tener que situarse justo delante o sostener el teléfono con la mano.

