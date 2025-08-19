Panamá, 19 de agosto del 2025

    Meta baraja lanzar sus próximas gafas inteligentes con pantalla por menos de 1,000 dólares

    Europa Press
    Gafas Ray-Ban Meta.

    Meta está preparando el lanzamiento de unas gafas inteligentes con pantalla que tendrán un precio más económico, que podría ser inferior a los 1.000 dólares, que la compañía presentará en septiembre.

    Las primeras gafas con pantalla de Meta, conocidas internamente como Hypernova, se presentarán previsiblemente en el evento Meta Connect de septiembre, como ha anticipado el periodista de Bloomberg Mark Gurman en su boletín ‘Power On’.

    Estas gafas tendrán una pequeña pantalla alojada en la lente derecha que permitirá acceder a aplicaciones y notificaciones; una diferencia frente a las gafas que ha desarrollado con Ray-Ban y Oakley, que no tiene pantalla y son más tradicionales, aunque con cámara y altavoces y micrófonos para interactuar con el asistente Meta AI.

    Hypernova tendrá un precio que rondará los 1.000 dólares, aunque según han compartido fuentes conocedoras de este asunto con Gurman, Meta podría reducirlo hasta los 800 dólares reduciendo el margen de beneficio. Este precio, sin embargo, sería para el modelo más básico, ya que se incrementaría con distintas personalizaciones y el uso de lentes graduadas.

    Con anterioridad, se supo que estas gafas estarán equipadas con procesador Qualcomm y se podrán controlar mediante botones táctiles en los laterales, además de mediante gestos con las manos.

    APPLE

    Apple, sin embargo, no parece estar tan centrada en el mercado de los visores. Según Gurman, Apple Vision Pro no ha sido el éxito que se esperaba debido a la falta de contenido y funciones que lo conviertan en un dispositivo indispensable para los consumidores.

    En su hoja de ruta hay una versión actualizada de Vision Pro con un chip más potente, y no será hasta 2027 como pronto cuando llegue un nuevo modelo más económico y ligero.

    Europa Press


