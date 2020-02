¿Qué ocurrirá con Apple tras la muerte de Jobs?

(REUTERS).- Steve Jobs, el cofundador y ex presidente ejecutivo de Apple que falleció el miércoles tras una larga pelea contra el cáncer, creó una influyente serie de productos electrónicos, reinventó industrias y convirtió a la firma que lideró en un gigante de 350 mil millones de dólares.



Ampliamente alabado como uno de los grandes empresarios de de la historia, Jobs había entregado en agosto las riendas de Apple al veterano director de operaciones Tim Cook. Muchos analistas creen que la compañía está bien parada a futuro, pero su muerte aún plantea muchas preguntas:



-¿Puede Apple tener éxito sin Jobs?



Jobs fue famoso -algunos dicen que no de la mejor manera- por mantener un férreo control sobre cada paso del proceso de desarrollo de un producto, desde su concepción a su ejecución: tanto el Macintosh, el iPod, el iPhone como el iPad brillaron todos con su singular sensibilidad de diseño. Aún así, inversores y clientes fueron asumiendo la idea de un Apple sin su líder histórico. Desde enero del 2011, cuando Jobs tomó su tercera licencia médica y Cook quedó al mando otra vez, muy pocos esperaron que regresara al trabajo a tiempo completo. Pero la compañía siguió siendo respaldada por el mercado. Apple tiene muchos productos nuevos en espera y bien podría haber algún tropiezo en el corto plazo. Pero no está claro si la brillantez de Jobs como visionario de productos y su perfil de gran vendedor puede ser heredada. La tibia reacción a la primera gran presentación de Cook el martes podría considerarse una señal de advertencia.



- ¿Qué pasará con el precio de las acciones de Apple?



La salud de Jobs ha sido un tema a seguir por los inversores desde hace años (le diagnosticaron cáncer en el 2004), pero no impidió que las acciones de Apple se dispararan. El mercado se movió poco cuando Jobs anunció en agosto que dimitía como presidente ejecutivo y apenas lo hizo en las horas posteriores al anuncio de su muerte. Los mayores factores que afectan a las acciones actualmente son la fiabilidad de su línea iPhone-iPad y cómo la compañía responde al desafío de Google y Amazon.com en el mercado de los teléfonos inteligentes.



- ¿Cuál es el legado de Jobs?



Jobs está considerado unos de los mejores presidentes ejecutivos de la historia, a la par de Henry Ford y otros gigantes del mundo corporativo estadounidense. Y uno de sus logros mayores fue catapultar a Apple al liderazgo global no una vez, sino dos. Tras fundarla con Steve Wozniak en 1976 y lanzar el Apple II y el Macintosh, se fue de la empresa en un sonado enfrentamiento con el presidente ejecutivo que él había elegido, John Sculley. Cuando Jobs regresó en 1997, la supervivencia de Apple estaba en duda, pero transformó radicalmente una fabricante de ordenadores que se estaba quedando obsoleta. Hay pocos ejemplos en cualquier campo de un segundo acto tan fabuloso. Mientras tanto, Jobs compró Pixar en 1986, que entonces apenas era más que un experimento en tecnología digital de animación. La compañía se convirtió en una fuerza arrolladora y cuando fue adquirida por Disney en el 2006, Jobs pasó a ser el principal accionista del gigante del entretenimiento. De nuevo, hay pocos casos de un presidente ejecutivo que convirtió un proyecto lateral en una historia de innovación a nivel mundial y un éxito empresarial. Algunos pocos críticos de Jobs dicen que el Macintosh usa tecnología mayormente prestada y que más allá de eso lo único que Apple aportó al mundo es un teléfono de diseño y un reproductor de música mejorado. Pero muchos del mundo de la tecnología y de afuera de él creen que su impacto en la sociedad y la cultura ha sido monumental. Llevó a millones de personas a adoptar la tecnología digital, los medios online y las comunicaciones móviles de formas que no habían sido utilizados.



-¿Cambiará Apple bajo la batuta de Cook?



Aunque tanto Cook como Jobs ganaron una reputación de perfeccionistas exigentes, se considera que es más fácil trabajar con el sucesor de Jobs. Mientras que el fundador de Apple tenía mala fama por el trato a sus empleados -como una famosa historia en la que despidió una empleada tras cruzarla en un ascensor- su sucesor sería más proclive a consensuar. Si Apple se transformará, y cuándo lo hará, bajo su dirección es una pregunta abierta aún. Pero el éxito de Cook en Apple se debe en gran parte a que comparte muchos de los rasgos de su jefe: perfeccionismo, una atención exhaustiva al detalle y una actitud inflexible en la mesa de negociación. En los primeros días de Cook, Jobs tuvo que intervenir ocasionalmente en duras negociaciones de contenidos de medios. Pero tras años de exprimir concesiones a socios de producción en Asia y tres períodos dirigiendo el imperio en ausencia de Jobs, Cook tiene mucha credibilidad, y la confianza en su liderazgo es alta.



- ¿Quién más es importante en el éxito futuro de la compañía?



El gurú del diseño Jonathan Ives, el jefe de marketing Phil Schiller, y el jefe de software móvil Scott Forstall son los tres más importantes. Schiller sustituyó a Jobs en varios lanzamientos de productos, y considerando que Cook tiene un perfil más moderado, podría tener una mayor exposición pública en el futuro.



- ¿Cuál será el “nuevo producto” de Apple?



No faltan especulaciones sobre la dirección que Cook dará a Apple y si Jobs ha sentado las bases para lo que sería “lo nuevo” de Apple. De momento, los rumores de la industria se centran en algún tipo de intento concertado de remodelar la televisión. Apple ha recogido frutos en el pasado entrando en industrias fragmentadas y estancadas -sobre todo la música y los teléfonos- para reimaginarlas con innovaciones tecnológicas. Muchos expertos dicen que la televisión y su confuso número de opciones está en su punto para una reinvención al estilo “simple es bonito” de Apple.