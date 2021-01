Parler reaparece con ayuda de servicio de propiedad rusa

Parler, la red social de libre expresión, reapareció con la ayuda de un servicio de seguridad web de propiedad rusa, mientras el sitio web busca una forma de evitar las prohibiciones que lo desconectaron a principios de este mes.

“Nuestro regreso es inevitable debido al arduo trabajo y la persistencia contra viento y marea”, escribió el director ejecutivo, John Matze, en una nueva publicación, la última desde que Amazon Web Services dejó de alojar el sitio y fue prohibido en las tiendas de aplicaciones de Apple y de Google. “A pesar de las amenazas y el acoso, ningún empleado de Parler ha renunciado. Estamos cada vez más cerca y más fuertes como equipo”.

Parler, que fue rechazada por las grandes compañías tecnológicas después de que sus miembros la utilizaran para incitar a la violencia en el Capitolio de Estados Unidos, ahora depende de un servicio de alojamiento de DDoS-Guard Corp., propiedad de dos rusos, Evgenii Marchenko y Aleksei Likhachev, según documentos presentados ante Companies House, una agencia británica que registra y publica información de compañías. El sitio web de DDoS-Guard está registrado con domicilio comercial en Edimburgo.

Una portavoz de DDoS-Guard dijo que la compañía no alojaba a Parler y declinó comentar sobre los servicios que prestaba a la aplicación de redes sociales. Confirmó que sí almacenó datos de clientes como parte de sus servicios.

El nombre de dominio de Parler ahora está registrado en Epik Inc., una compañía de servicios de sitios web con sede en Sammamish, Washington, según registros públicos puestos a disposición por el regulador de internet Icann. Epik también es el registrador de dominios de Gab, otro sitio de redes sociales menos restrictivo popular entre la extrema derecha.

La mayoría de las funciones en Parler.com parecían permanecer inactivas el martes. Los miembros no pueden iniciar sesión o publicar mensajes y la aplicación aún no está disponible en las tiendas de aplicaciones de Apple Inc. o Google Play.