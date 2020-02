500 mil personas aprenden idiomas gratis mientras traducen textos en internet

WASHINGTON, Estados Unidos (EFE).- Aprender idiomas gratis y ayudar a todo el mundo a traducir textos en internet es la propuesta del matemático y emprendedor guatemalteco Luis von Ahn, que lanzó oficialmente esta semana duolingo.com.



Von Ahn, quien a sus 33 años ha sido considerado una de las 50 personas más influyentes en el mundo de la tecnología, presentó la versión beta de prueba el pasado año pero "Duolingo ya está en marcha", dijo en una entrevista con EFE.



Según indicó, medio millón de personas en todo el mundo ya se han sumado a esta iniciativa, que ha sido apoyada por el actor Ashton Kutcher, exmarido de Demi Moore, que ha mostrado su interés en el trabajo de Von Ahn en su cuenta de Twitter.



El sistema evalúa a los estudiantes por niveles desde cero y van aprendiendo de forma intuitiva con actividades, ejercicios para escuchar y hablar utilizando la plataforma digital.



Lo que queremos es ayudar a traducir textos de internet a todos los idiomas del mundo, ya que según dijo más del 50% de los contenidos está en inglés y "si la gente no sabe no pueden entender el contenido".



Por ejemplo, en la popular enciclopedia online alimentada por los propios usuarios, Wikipedia, la proporción de artículos que hay en español respecto al inglés es sólo del 20%, señaló.



Queremos que la gente nos ayude a hacerlo y traducir textos de internet tiene "además el incentivo de aprender otro idioma", dijo. Los usuarios primero empiezan aprendiendo palabras muy sencillas y poco a poco se les dan frases de textos de internet que no han sido traducidos, por ejemplo, el título de un artículo que contenga las palabras que han ido aprendiendo.



Si el usuario no conoce alguna palabra, el programa revela su significado y da pistas para que el estudiante se acuerde la próxima vez. Distintos alumnos traducen esa frase, ven cómo lo han hecho otros usuarios y al final entre todos eligen cuál es la más acertada.



Una de las páginas con la que trabajan es Wikipedia, donde van volcando las traducciones de los artículos cuando están completos, pero el objetivo a largo plazo es contactar con instituciones educativas o algunos sitios de noticias para traducir sus contenidos y acercar aún más internet al público.



De momento ya disponen de inglés, español, alemán, francés y en un mes habrá portugués, pero la intención de este joven emprendedor es seguir creciendo y se ha propuesto incluir italiano y chino para finales de año.



Von Ahn también se ha marcado otra meta, llegar al millón de usuarios y luego "queremos que el sitio crezca por sí solo", dijo. Nacido en Guatemala en 1979 llegó en 1996 a Estados Unidos, donde ha desarrollado una brillante carrera en el campo de la informática.



Licenciado en Ciencias Informáticas en 2003 por la Universidad de Duke (Carolina del Norte) y doctor por la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh (Pensilvania) en 2005, Von Ahn fue incluido este año en la lista de los 10 nuevos rostros del pensamiento iberoamericano de la revista Foreign Policy en 2010.



El trabajo de von Ahn se centra en desarrollar programas utilizando las capacidades humanas para resolver problemas que los ordenadores todavía no son capaces de solucionar.



Es conocido sobre todo por ser el creador de Captcha, una aplicación de seguridad informática, y su segunda versión ReCaptcha, que fue comprada por Google en 2009. La aplicación utiliza letras y números distorsionados que el usuario tiene que escribir correctamente en una casilla en blanco que incorporan muchas páginas de internet para bloquear los correos basura generados automáticamente y los ataques en la red.



La revista Popular Science le nombró uno de los 10 científicos brillantes de 2006, en 2007 Silicon.com le consideró una de las 50 personas más influyentes en la tecnología y en 2008 la revista Discover incluyó su nombre entre los 50 científicos más destacados.