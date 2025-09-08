Presentan ‘la aspiradora más fina del mundo’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Dyson ha presentado los últimos productos que la compañía ha diseñado para resolver los problemas del día a día en el hogar, una nueva gama que abarca desde la aspiradora Dyson PencilVac, “la aspiradora más fina del mundo” hasta la fregona eléctrica Dyson Clean+Wash Hygiene.

El presidente de la compañía, James Dyson, ha presentado hasta once nuevos productos de la empresa familiar en la Dyson Demo Store de Berlín, en el marco de IFA 2025, y ha declarado que se tratan de “nuevos formatos junto con productos Dyson rediseñados” para resolver los problemas del día a día en el hogar.

Esas novedades incluyen las soluciones de limpieza, entre las que se encuentra la que ha sido denominada por la compañía como “la aspiradora más fina del mundo”, la Dyson PencilVac, ya que presenta un diámetro de 38 milímetros para deslizarse fácilmente sin esfuerzo por el suelo y limpiar en todas direcciones.

La Dyson PencilVac está impulsada por el nuevo motor compacto Hyperdymium 140k, que tiene un diámetro similar al de una moneda de dos euros, y ofrece una succión constante, doble iluminación verde efecto láser y conectividad con la aplicación de Dyson.

Este modelo incorpora un nuevo sistema lineal de separación de polvo que comprime los residuos para que la cubeta pueda contener cinco veces más suciedad de lo que permite su capacidad de 0,08 litros.

En segundo lugar, Dyson ha presentado la aspiradora sin cable Dyson V8 Cyclone, la nueva generación del modelo Dyson V8 lanzado originalmente en 2016, que ofrece un 30 por ciento más de potencia de succión al alcanzar los 150 vatios de aire, así como un 50 por ciento más de autonomía, con lo que proporciona hasta 60 minutos de limpieza efectiva sin pérdida de potencia, y una batería intercambiable para aspirar toda la casa sin interrupciones.

Este modelo incorpora un nuevo botón de encendido sin gatillo y tres modos de limpieza (Eco, Medio y Boost), además se acompañará de una base de autovaciado que estará disponible a partir de 2026.

En tercer lugar, Dyson ha incorporado un nuevo producto a su catálogo de aspiradoras, la Dyson V16 Piston Animal, que limpia en profundidad diferentes tipos de suelos y está impulsada por el motor Dyson Hiperdymium de última generación y 900 W, así como 315 vatios de aire de succión constante para eliminar el polvo y los residuos más persistentes.

Su cabezal de limpieza All Floor Cones Sense ajusta de forma inteligente la succión y la velocidad del cepillo para cada tipo de suelo, mientras que el depósito CleanCompaktor puede almacenar hasta 30 días de polvo comprimido. Al igual que Dyson V8 Cyclone, en 2026 contará con una base de autovaciado.

LA DYSON CLEAN+WASH HYGIENE Y LA DYSON SPOT+SCRUB AI

Por otra parte, la empresa ha presentado la Dyson Clean+Wash Hygiene, una fregona eléctrica para limpieza en húmedo y en seco, diseñada para evitar los problemas asociados a los filtros poco higiénicos y que aporta un nuevo nivel en la limpieza de suelos duros.

A diferencia de los limpiadores tradicionales en húmedo, la Dyson Clean+Wash Hygiene reúne toda la suciedad, incluida el agua, dentro del cabezal de limpieza, un sistema que evita la acumulación de suciedad y bacterias en las tuberías, la obstrucción de filtros y la pérdida de succión.

Otra novedad que incorpora Dyson a su gama de productos es el robot aspirador Dyson Spot+Scrub AI, diseñado para la limpieza de suelos tanto en húmedo como en seco, y equipado con detección de manchas mediante IA.

Este robot aspirador es capaz de adaptarse para identificar, reaccionar y limpiar, evitando obstáculos con precisión; a la vez que incorpora una cámara impulsada por IA, iluminación LED verde y navegación inteligente, que reconoce casi 200 tipos de objetos, como cables y calcetines, para limpiar a su alrededor de manera inteligente.

El Dyson Spot+Scrub AI cuenta con un avanzado sistema de detección de manchas que utiliza un procesamiento de imágenes del antes y del después para verificar su eliminación, repitiendo el movimiento sobre una mancha persistente hasta asegurarse de que se ha eliminado por completo.

DISPONIBILIDAD

La Dyson V16 Piston Animal ya está disponible en la página web de la marca en sus dos modelos: Dyson V16 Piston Animal, con un precio de 849 euros, y Dyson V16 Piston Animal Submarine, por 999 euros.

Por su parte, el Dyson Spot+Scrub AI y la Dyson V8 Cyclone estarán disponibles en los próximos meses; mientras que la Dyson PencilVac y la Dyson Clean+Wash Hygiene estarán disponibles en 2026.