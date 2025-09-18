Preventa del iPhone 17 desata ola global de estafas digitales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Mientras crece la expectativa por la llegada del nuevo iPhone 17, los ciberdelincuentes también aprovechan el momento.

La empresa de ciberseguridad Kaspersky advirtió sobre un incremento de estafas dirigidas a usuarios de América Latina que buscan adquirir el dispositivo en preventa, especialmente quienes acostumbran comprar en tiendas internacionales para obtener mejores precios de estos productos.

Según la compañía, en los últimos días se han detectado páginas web falsas, loterías fraudulentas y supuestos programas de reclutamiento de “usuarios de prueba” diseñados para robar información personal y financiera.

Estas tácticas pueden derivar en el robo de datos bancarios, pérdidas económicas y exposición a nuevas campañas de phishing, destacó.

Uno de los métodos más comunes consiste en falsificar la tienda oficial de Apple para ofrecer una “preventa exclusiva” del iPhone 17. Las víctimas ingresan sus datos de tarjeta de crédito para asegurar el equipo “antes de que se agote”, pero los dispositivos nunca llegan.

Otra modalidad es la de las falsas loterías que prometen un iPhone gratuito a cambio de completar encuestas, compartir datos de contacto y pagar una supuesta tarifa de envío. Para dar credibilidad, los estafadores incluyen secciones de comentarios con testimonios falsos de usuarios que aseguran haber recibido el premio.

También circulan ofertas para convertirse en “usuario de prueba” del iPhone 17. Los interesados proporcionan direcciones de envío y pagan un cargo por entrega, pero solo terminan recibiendo más spam y ataques de phishing, sin ningún dispositivo.

“Los ciberdelincuentes prosperan con la emoción de los grandes lanzamientos, convirtiendo el entusiasmo de los consumidores en una puerta de entrada para filtraciones de datos. Hoy vemos sitios muy elaborados que parecen auténticos. Los usuarios deben verificar antes de comprar, no dejarse llevar por la emoción”, advirtió Fabio Assolini, director del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky para América Latina.

Recomendaciones de seguridad

Kaspersky sugiere a los consumidores latinoamericanos seguir estas medidas para evitar ser víctimas de fraude:

Comprar solo en canales oficiales : adquirir el iPhone 17 exclusivamente en la web de Apple, minoristas autorizados o distribuidores verificados.

Verificar las URL y desconfiar de ofertas no solicitadas : ignorar correos, mensajes de texto o anuncios inesperados que prometan premios o descuentos.

No compartir datos personales a cambio de “regalos” : los concursos legítimos rara vez piden información sensible como números de tarjeta o direcciones completas.

Habilitar autenticación multifactor y monitorear cuentas : activar la verificación en dos pasos en el Apple ID y revisar con frecuencia los estados de cuenta bancarios.

Usar herramientas de seguridad confiables: soluciones como Kaspersky Premium pueden bloquear sitios fraudulentos y proteger datos personales y bancarios.

La compañía insiste en que la mejor defensa es la precaución: verificar cada enlace, desconfiar de promociones demasiado buenas para ser verdad y priorizar la seguridad antes que la emoción de estrenar el último modelo de iPhone.