‘Rodea para buscar’ de Google permitirá identificar mensajes de estafas

La función ‘Rodea para Google’ permitirá a los usuarios delimitar con el dedo el texto de un mensaje en la pantalla de su teléfono móvil para saber si están ante una posible estafa, una explicación que ofrecerá la ‘Vista creada con IA’ (AI Overviews).

‘Rodea para buscar’ utiliza la inteligencia visual para realizar búsquedas rápidas y sencillas con un simple gesto sobre la pantalla, como rodear o garabatear para seleccionar un elemento.

Esta tecnología se ampliará para ayudar a detectar estafas, como ha informado Google en un comunicado compartido en su blog. Con esta función se podrá buscar más información sobre un mensaje recibido que resulte sospechoso.

Al señalarlo, la ‘Vista creada con IA’ mostrará información procedente de la web con una explicación sobre el texto, para que el usuario pueda saber si es realmente un intento de estafa, junto con consejos para saber qué hacer a continuación.

Como explica Google, esta función es compatible con cualquier aplicación de mensajería o red social, tanto para los mensajes intercambiados en los chats como en los mensajes directos.

Google ha lanzado esta novedad con la actualización de Android 16, que está disponible desde este martes para los teléfonos Pixel compatibles.