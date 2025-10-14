Panamá, 14 de octubre del 2025

    Samsung introduce un servicio en tienda para reparaciones rápidas

    Europa Press
    Servicio de inspección rápida en tienda REMITIDA / HANDOUT por SAMSUNG

    Samsung ha ampliado las opciones que tienen los usuarios para reparar sus dispositivos con un nuevo servicio rápido que los inspecciona en la tienda, y que ya ha puesto en marcha en Corea del Sur.

    Un nuevo servicio de inspección rápida permitirá a los usuarios de dispositivos de la marca acudir a una tienda Samsung para poder realizar consultas sobre su estado, en lugar de tener que ir a una centro especializado, como informa en su blog oficial.

    Los diagnósticos se hacen la propia tienda, donde pueden realizarse algunas reparaciones sencillas, como cambiar la película protectora de la pantalla. Los que requieran una intervención más especializada se enviarán a un centro de reparación.

    Samsung ha puesto en marcha este nuevo servicio en cuatro ubicaciones en Corea de Sur, donde se ha lanzado a modo de piloto. Abarca ‘smartphones’, tabletas, ‘wearables’ y pequeños electrodomésticos, como aspiradoras, hornos microondas e impresoras.

    Europa Press


