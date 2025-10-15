Seleccionados los 20 inventos finalistas que competirán por el Premio James Dyson 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Se han conocido los 20 inventos creados por estudiantes que han sido seleccionados como finalistas mundiales del Premio James Dyson 2025, que competirán en la última fase para alzarse como ganadores y recibir unos 35,000 dólares para continuar con las siguientes etapas de sus inventos.

El James Dyson Award es un concurso internacional de ingeniería de diseño que reta a los jóvenes inventores a desarrollar soluciones para problemas del mundo real. Este año, las propuestas abordan problemas que van desde el cambio climático y la accesibilidad a la asistencia sanitaria, hasta la respuesta ante catástrofes.

Dyson ha desvelado los 20 inventos que han quedado como finalistas mundiales del Premio James Dyson 2025, que han sido seleccionados por un jurado compuesto por 15 ingenieros de la empresa tecnológica. Cada uno de ellos fue evaluado por su funcionalidad, proceso de diseño, originalidad y viabilidad comercial.

Entre los finalistas se encuentra BrailleSteps (Turquía), una alfombra interactiva para aprender braille destinada a niños con discapacidad visual. También Sole (Estados Unidos), un calcetín robótico que ayuda a las personas con movilidad reducida que padecen ‘pie caído’.

Para ayudar a superar la ansiedad ante las pruebas médicas, OncoALERT (India) es una prueba de cáncer oral sin agujas que utiliza nanotecnología basada en papel, mientras que Urify (Reino Unido) se presenta como una pastilla para limpiar el inodoro que detecta enfermedades renales.

En el caso de los inventos destinados a la reducción de residuos y consumo energético, se encuentran entre los finalistas POMPA (Países Bajos), un inflador reutilizable para procedimientos vasculares que utiliza componentes que pueden esterilizarse y volver a utilizarse, y UNBLOK (Malasia), que transforma los residuos de aceite de palma en filtros de cocina biodegradables que atrapan grasas y aceites.

Sir James Dyson, fundador y director ejecutivo de Dyson, seleccionará a los ganadores mundiales; los anunciará el 5 de noviembre.