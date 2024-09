‘Soul Reaver’ regresa remasterizado

Escuchar audio noticia

Soul Reaver es uno de esos juegos cuya premisa es irresistible. Raziel, un vampiro bajo las órdenes de Kain, su rey, se presenta al trono mostrando dos recientes desarrolladas alas. Raziel había evolucionado antes que Kain. Y en lo que parece ser un ataque de celos, Kain le arranca las alas y lo lanza al Lago de los muertos.

Pero Raziel es resucitado por un antiguo Dios y, bajo el mando del jugador, va en busca de Kain, va en busca de venganza.

25 años después de su lanzamiento, los fans de este juego desarrollado por Crystal Dynamics y publicado por Eidos Interactive, podrán revivir las aventuras de los dos primeros juegos de Legacy of Kain: Soul Reaver (Hay que recordar que se tratan de spin-off). La noticia llegó por manos de Sony, luego que se filtrara un video mostrando la remasterización del juego.

Aunque ya otras pistas daban señales de que dicho anuncio sería inminente. Este año se reveló que la historia continuaría en formato de novela gráfica en Legacy of Kain: Soul Reaver - The Dead Shall Rise, la cual servirá como precuela de los juegos de Soul Reaver.

El cómic contará el pasado humano de Raziel como Sárafan y cómo llegó a ser vampiro al servicio de Kain. La obra será una colaboración entre Crystal Dynamics y Bit Bot Media, con guion de Joshua Viola (True Believers, It Came From the Multiplex) y Angie Hodapp (Unioverse, Shadow Atlas).

Sumado a esto, una estatuilla de coleccionistas de Soul Reaver fue exhibida por Darkhorse durante la San Diego Comic Con 2024.

Por lo que el videojuego era cuestión de tiempo. “En 1999, los juegos se hacían de otra manera. Las narrativas profundas eran poco comunes y las escenas cinemáticas totalmente dobladas eran escasas. Soul Reaver tenía ambas cosas y rápidamente se convirtió en un clásico”, publicó Chris Bashaar, Director de Producto, Aspyr en el blog de PlayStation para anunciar las remasterizaciones.

El videojuego mantendrá su estética de los años 90 y entre las mejoras estarán cambios en el control. “Con DualShock 4 y Dual Sense, nos aseguramos de que el control analógico se sienta y funcione tan bien en Soul Reaver como en Soul Reaver 2″. Y mejoras en la cámara. “Hemos asignado la cámara en Soul Reaver al joystick derecho, lo que nos permite moverla en el eje Y. Por supuesto, en el original no había skyboxes robustos porque no se podía mirar hacia arriba. ¡Así que hicimos algunos! Disfruta de la asignación del joystick derecho para ver los cielos y las plataformas vibrantes de arriba”. Además, incluirá trofeos, mapa y brújula para navegar por Nosgoth, el modo foto, nuevos enemigos, entre otros. El juego estará disponible desde el 10 de diciembre, en plataformas de Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC.