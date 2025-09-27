Spotify refuerza las protecciones de IA para artistas y productores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Spotify ha reforzado las protecciones de inteligencia artificial (IA) para artistas y productores, con reglas más estrictas contra la suplantación, un filtro de spam musical que llegará este otoño, y declaraciones de uso de IA en música con créditos bajo estándares de la industria.

La IA está evolucionando rápidamente, por lo que Spotify ha anunciado nuevas medidas con el objetivo de que sean los artistas y productores los que tengan el control sobre cómo incorporan esta tecnología en sus procesos creativos o qué se hace con su material.

“El futuro de la industria musical se está escribiendo, y creemos que proteger agresivamente contra los peores usos de la IA generativa es esencial para liberar su verdadero potencial en favor de artistas y productores”, ha matizado la plataforma.

En este sentido, de cara a evitar la creación de deepfakes vocales de los artistas, la compañía ha promovido una nueva política de suplantación de identidad que aclara cómo gestiona los casos relacionados con clones de voz generados por IA (y otras formas de imitación vocal no autorizada), ofreciendo así a los artistas una mayor protección y vías de acción más claras.

En este marco, tal y como ha recogido en una nota de prensa, Spotify ha aclarado que la imitación vocal solo estará permitida en la música disponible en Spotify cuando el artista imitado haya autorizado expresamente su uso.

La plataforma también ha advertido que está aumentando sus inversiones para combatir otra táctica de suplantación, como es la de los uploaders que suben contenido de forma fraudulenta a través del perfil de otro artista en los servicios de streaming.

Ante estos casos, Spotify ha asegurado que está probando nuevas medidas de prevención junto con los principales distribuidores de música para que puedan frenar estos ataques desde el origen. Además, la compañía ha señalado que destinará más recursos a su proceso de revisión por contenido incorrecto.