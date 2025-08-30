Panamá, 30 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Threads prepara la llegada de los textos largos

    Europa Press
    Threads prepara la llegada de los textos largos

    Meta permitirá compartir publicaciones con textos largos en Threads, una novedad que ya prueba y que además de permitir decir más, podrá editarse con herramientas de estilo.

    La red social de microblogging Threads se prepara para permitir los textos largos, aunque no como una publicación estándar, sino como un adjunto, según han podido comprobar el analista de aplicaciones Radu Oncescu y el usuario de Threads Roberto P. Nickson,

    Al crear una nueva publicación, aparecerá un icono con la forma de un folio con líneas escritas. Se trata de un nuevo elemento que permite adjuntar el texto y que abre un compositor en el que se puede escribir y editar.

    En Threads, esta publicación aparecerá encabezada con el cuerpo normal y debajo, una previsualización del texto más largo destacado en un fondo sombreado. Al pinchar en ella se accede al texto completo.

    Meta ha confirmado a TechCrunch que se trata de la prueba de una nueva característica y que pretende llevar a más usuarios en el futuro.

    Europa Press


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Juez suspende cumplimiento de pena de 32 meses de prisión a la exministra Alma Cortés. Leer más
    • Jubilados y pensionados podrían recibir el pago del bono en las próximas 48 horas. Leer más
    • Este viernes también hay Agroferias del IMA; conoce en qué provincias. Leer más
    • Anuncian el retorno de Chiquita a Panamá; Gobierno firmó memorando de entendimiento con la bananera. Leer más
    • Estos son los puntos de venta de las Agroferias del IMA para este jueves 28 de agosto. Leer más
    • Acuerdo con Chiquita en Panamá establece que las fincas bananeras serán operadas por terceros. Leer más
    • ¿Quién administrará los nuevos puertos? El Canal de Panamá prepara licitación abierta. Leer más