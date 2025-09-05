Trump se reunió con los poderosos de la Inteligencia Artificial: Meta, OpenAI, Microsoft, Google y Apple

Sentado junto a Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta y frente a Tim Cook, director ejecutivo de Apple, el presidente de Eastados Unidos, Donald Trump recibió a un selecto grupo de empresarios y líderes del mundo tecnológico y los que manejan hoy en día los desarrollos y la innovación con las herramientas de Inteligencia Artificial.

Entre los asistentes estuvieron Sam Altman y Greg Brockman, de OpenAI; Sundar Pichai y Sergey Brin, de Google; Satya Nadella, de Microsoft; Safra Catz, de Oracle; Lisa Su, de AMD, y otros referentes del sector.

La cita se dio en el marco del Plan de Acción de IA de la Administración Trump, que busca consolidar el liderazgo estadounidense en infraestructura, semiconductores, centros de datos y aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial en la economía y la vida cotidiana.

Los ejecutivos destacaron el papel de la Casa Blanca en respaldar la innovación y crear condiciones para que Estados Unidos mantenga la delantera en esta carrera global.

Sam Altman, CEO de OpenAI, afirmó que “la inversión que se está realizando aquí nos preparará para un largo período de gran éxito liderando el mundo, y no creo que eso sería posible sin su liderazgo”.

Sergey Brin, cofundador de Google , señaló que el apoyo de la Administración “es fundamental en un momento crucial para la IA”.

Tim Cook, CEO de Apple , destacó una inversión de 600 mil millones de dólares en manufactura avanzada dentro de Estados Unidos y agradeció a Trump por “ayudar a las empresas estadounidenses en todo el mundo”.

Satya Nadella, CEO de Microsoft , resaltó que la confianza global en la tecnología estadounidense es “quizás el aspecto más importante” del trabajo conjunto.

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, anunció inversiones por al menos 600 mil millones de dólares en el país hasta 2028 para desarrollar infraestructura y centros de datos.

Safra Catz (Oracle) y Lisa Su (AMD) también agradecieron las políticas de apoyo a la innovación y a la industria de semiconductores.

Trump, por su parte, reiteró que la inteligencia artificial es “una nueva frontera de avances científicos” y que su gobierno seguirá apostando por la colaboración público-privada como motor de competitividad y crecimiento económico.