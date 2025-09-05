Panamá, 05 de septiembre del 2025

    Trump se reunió con los poderosos de la Inteligencia Artificial: Meta, OpenAI, Microsoft, Google y Apple

    Katiuska Hernández
    Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, junto al presidente Donald Trump, la primera dama Melania Trump y Bill Gates fundador de Microsoft. EFE/EPA/WILL OLIVER / POOL

    Sentado junto a Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta y frente a Tim Cook, director ejecutivo de Apple, el presidente de Eastados Unidos, Donald Trump recibió a un selecto grupo de empresarios y líderes del mundo tecnológico y los que manejan hoy en día los desarrollos y la innovación con las herramientas de Inteligencia Artificial.

    Entre los asistentes estuvieron Sam Altman y Greg Brockman, de OpenAI; Sundar Pichai y Sergey Brin, de Google; Satya Nadella, de Microsoft; Safra Catz, de Oracle; Lisa Su, de AMD, y otros referentes del sector.

    Trump junto a los líderes empresariales del mundo tecnológico. Cortesía Casa Blanca

    La cita se dio en el marco del Plan de Acción de IA de la Administración Trump, que busca consolidar el liderazgo estadounidense en infraestructura, semiconductores, centros de datos y aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial en la economía y la vida cotidiana.

    El zar de criptomonedas de la Casa Blanca, David Sacks (izq.), escucha al CEO de Meta, Mark Zuckerberg (der.), durante una cena ofrecida por el presidente estadounidense, Donald Trump, para líderes tecnológicos estadounidenses en la Casa Blanca, en Washington, DC, EUA, el 4 de septiembre de 2025. EFE/EPA/WILL OLIVER / POOL

    Los ejecutivos destacaron el papel de la Casa Blanca en respaldar la innovación y crear condiciones para que Estados Unidos mantenga la delantera en esta carrera global.

    Tim Cook, CEO de Apple, observa durante una cena ofrecida por el presidente estadounidense Donald Trump con líderes tecnológicos estadounidenses en la Casa Blanca, en Washington, DC, EUA, el 4 de septiembre de 2025. EFE/EPA/WILL OLIVER / POOL

    • Sam Altman, CEO de OpenAI, afirmó que “la inversión que se está realizando aquí nos preparará para un largo período de gran éxito liderando el mundo, y no creo que eso sería posible sin su liderazgo”.

    Sam Altman, CEO de OpenAI, observa durante una cena ofrecida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con líderes tecnológicos estadounidenses en la Casa Blanca, en Washington, DC, EUA, el 4 de septiembre de 2025. EFE/EPA/WILL OLIVER / POOL

    • Sergey Brin, cofundador de Google, señaló que el apoyo de la Administración “es fundamental en un momento crucial para la IA”.

    • Tim Cook, CEO de Apple, destacó una inversión de 600 mil millones de dólares en manufactura avanzada dentro de Estados Unidos y agradeció a Trump por “ayudar a las empresas estadounidenses en todo el mundo”.

    • Satya Nadella, CEO de Microsoft, resaltó que la confianza global en la tecnología estadounidense es “quizás el aspecto más importante” del trabajo conjunto.

    • Mark Zuckerberg, CEO de Meta, anunció inversiones por al menos 600 mil millones de dólares en el país hasta 2028 para desarrollar infraestructura y centros de datos.

    l presidente de Estados Unidos, Donald Trump (C), escucha mientras ofrece una cena para líderes tecnológicos estadounidenses en la Casa Blanca, en Washington, DC, EUA, el 4 de septiembre de 2025. EFE/EPA/WILL OLIVER / POOL

    Safra Catz (Oracle) y Lisa Su (AMD) también agradecieron las políticas de apoyo a la innovación y a la industria de semiconductores.

    Trump, por su parte, reiteró que la inteligencia artificial es “una nueva frontera de avances científicos” y que su gobierno seguirá apostando por la colaboración público-privada como motor de competitividad y crecimiento económico.

