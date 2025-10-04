Un robot busca revolucionar la construcción y acortar tiempos ante la crisis de vivienda

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El vicepresidente sénior y director de robótica móvil de All3, Giuseppe Napo Montano, ha presentado en A Coruña, en el marco de Ecosystems 2030, el robot Mantis que busca revolucionar la construcción y acortar tiempos.

Durante su intervención en este foro internacional, Napo Montano ha puesto el foco en el problema de la vivienda y ha indicado que “solo en Europa se necesitan 9.6 millones de hogares”.

Ha analizado que, actualmente, “los costes de construcción siguen subiendo y el precio de la vivienda tiene que descender, por lo que el sistema no es sostenible”.

All3 cuenta el robot Mantis, que busca diseñar y ensamblar edificios de forma más rápida y precisa.

Se trata de un robot autónomo diseñado para hacer diferentes tareas, como taladrar o pintar, pero también “inspecciona y hace controles de calidad”.

El director de robótica móvil de All3 ha asegurado que estos robots “pueden trabajar las 24 horas de los siete días de la semana”.

Acortar tiempos también es clave para atajar el problema de la falta de vivienda, por lo que este proyecto “puede hacer en un día lo que suele durar entre 3 y 6 meses”.

“Se reducen un 25 % las emisiones de dióxido de carbono, es un 50 % más rápido para completar la obra y un 30 % más barato”, ha resumido.

A través de un vídeo ha mostrado los camiones que transportan estos robots y cómo estos se mueven por la obra.

“No es un robot, estamos intentando rediseñar quién tiene un techo sobre sus cabezas”, ha concluido.