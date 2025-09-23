Panamá, 23 de septiembre del 2025

    WhatsApp lanza nueva función para elegir quién puede ver tus estados

    Getzalette Reyes
    WhatsApp Messenger es una aplicación de mensaje para teléfonos inteligentes (aunque también cuenta con versiones para computadora). Foto/Pixabay

    WhatsApp, la popular aplicación de mensajería, llamadas y videollamadas propiedad de Meta, ha lanzado una nueva opción para que los usuarios controlen quién puede ver sus estados.

    De acuerdo con la plataforma, ahora es posible excluir personas y grupos específicos de la visibilidad de las actualizaciones.

    “No importa qué opción elijas, tus estados solo se comparten con las personas que quieres”, destacó WhatsApp al anunciar la novedad.

    Para configurar esta función, la aplicación detalla que se debe ingresar a Ajustes > Privacidad > Estados. Luego, en la sección Privacidad de estados, seleccionar la preferencia entre:

    • Mis contactos

    • Mis contactos excepto…

    • Solo compartir con…

    Con esta actualización, WhatsApp busca que los usuarios tengan mayor control sobre su privacidad y puedan elegir con precisión quién accede a sus contenidos.

    WhatsApp Messenger permite enviar y recibir mensajes a través de internet, además de compartir imágenes, videos, audios, notas de voz, documentos, ubicaciones, contactos, GIFs y stickers. También ofrece llamadas y videollamadas con múltiples participantes, y se integra automáticamente con la libreta de contactos, lo que lo diferencia de otras aplicaciones similares.

    Getzalette Reyes

    Portadista


