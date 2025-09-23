WhatsApp lanza nueva función para elegir quién puede ver tus estados

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

WhatsApp, la popular aplicación de mensajería, llamadas y videollamadas propiedad de Meta, ha lanzado una nueva opción para que los usuarios controlen quién puede ver sus estados.

De acuerdo con la plataforma, ahora es posible excluir personas y grupos específicos de la visibilidad de las actualizaciones.

“No importa qué opción elijas, tus estados solo se comparten con las personas que quieres”, destacó WhatsApp al anunciar la novedad.

Para configurar esta función, la aplicación detalla que se debe ingresar a Ajustes > Privacidad > Estados. Luego, en la sección Privacidad de estados, seleccionar la preferencia entre:

Mis contactos

Mis contactos excepto…

Solo compartir con…

Con esta actualización, WhatsApp busca que los usuarios tengan mayor control sobre su privacidad y puedan elegir con precisión quién accede a sus contenidos.

WhatsApp Messenger permite enviar y recibir mensajes a través de internet, además de compartir imágenes, videos, audios, notas de voz, documentos, ubicaciones, contactos, GIFs y stickers. También ofrece llamadas y videollamadas con múltiples participantes, y se integra automáticamente con la libreta de contactos, lo que lo diferencia de otras aplicaciones similares.