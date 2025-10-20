Panamá, 20 de octubre del 2025

    WhatsApp reducirá el ‘spam’ con un límite mensual al envío de mensajes a desconocidos

    Europa Press
    WhatsApp introducirá un límite mensual para los mensajes sin repuesta que las personas y empresas envíen a desconocidos con el objetivo de reducir el spam en su servicio de mensajería.

    La compañía tecnológica va contabilizar en un nuevo límite mensual todos los mensajes que personas y empresas envíen a contactos desconocidos, como ha informado TechCrunch.

    La finalidad es reducir el problema de spam que afecta al servicio, y por ello, sacará del límite aquellos mensajes que sí reciban respuesta. Cuando la persona o la empresa esté próxima a alcanzar el límite, recibirá una notificación.

    Esta limitación forma parte de una prueba que Meta lanzará en una docena de países en las próximas semanas, y por el momento no tiene una cantidad de mensajes específica, ya que está barajando varias.

    Europa Press

