WhatsApp reducirá el ‘spam’ con un límite mensual al envío de mensajes a desconocidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

WhatsApp introducirá un límite mensual para los mensajes sin repuesta que las personas y empresas envíen a desconocidos con el objetivo de reducir el spam en su servicio de mensajería.

La compañía tecnológica va contabilizar en un nuevo límite mensual todos los mensajes que personas y empresas envíen a contactos desconocidos, como ha informado TechCrunch.

La finalidad es reducir el problema de spam que afecta al servicio, y por ello, sacará del límite aquellos mensajes que sí reciban respuesta. Cuando la persona o la empresa esté próxima a alcanzar el límite, recibirá una notificación.

Esta limitación forma parte de una prueba que Meta lanzará en una docena de países en las próximas semanas, y por el momento no tiene una cantidad de mensajes específica, ya que está barajando varias.