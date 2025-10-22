YouTube añade un temporizador para poner un límite diario al ‘scroll’ infinito de shorts

Panamá, 22 de octubre del 2025

    Redacción de La Prensa
    Los usuarios pueden establecer un tiempo máximo diario para ver los shorts. Pixabay

    YouTube ha incorporado a la plataforma de video un temporizador que permitirá gestionar el tiempo de visionado de los shorts, con el fin de ayudar a los usuarios a desconectar del scroll infinito.

    Los usuarios pueden establecer un tiempo máximo diario para ver los shorts, un nuevo ajuste de la aplicación de YouTube que, una vez alcanzado el límite, pausa el scroll o la acción de desplazar un vídeo tras otro.

    La pausa se acompaña de una notificación que información precisamente de que se ha alcanzado el tiempo establecido, pero puede quitarse, como informan desde TechCrunch.

    Aunque el temporizador es una medida disuasoria que realmente no impide que los usuarios puedan seguir viendo videos, sí ofrece un momento de contacto con la realidad en medio del scroll infinito, es decir, el consumo excesivo de shorts a consecuencia de su aparición automática en el feed.

