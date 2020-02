Hacia el turismo cultural

“No voy a hablar de cultura, sino de la vida cultural”, con esta frase inició su disertación Claudia Catalina Velásquez, especialista en patrimonio.

Esta actividad fue organizada por el Programa I+D en Cultura de la Universidad Tecnológica de Panamá.

Durante la conferencia, titulada “Red turística de pueblos patrimoniales de Colombia, un proyecto para el desarrollo cultural a través del turismo local”, comentó que “el patrimonio no solo es el pasado.. sino la proyección del futuro”.

Un buen manejo del turismo cultural tendrá como resultados: la satisfacción del cliente, la conservación del patrimonio de uso turístico y el desarrollo económico de los pueblos a partir de la generación de nuevos empleos, agregó quien es la directora de la Red de Pueblos Patrimonio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

Velásquez aprovechó la oportunidad para resaltar aspectos del tema de turismo cultural en Panamá y en la región latinoamericana.

¿Qué desafíos enfrenta Panamá para desarrollar un turismo cultural?

Un punto de partida debe ser reconocer las riquezas que se tienen en este territorio, sin ello es imposible plantearse desafíos y trazar grandes proyectos de desarrollo económico.

Lo que siempre me sorprende es que en este país los panameños no conocen Panamá, no saben cuál es la riqueza que tienen. En este país no hay un inventario del patrimonio cultural ni de la riqueza cultural ni de los atractivos y recursos culturales. Este es el gran desafío: “conocimiento”, que se conozcan para poder querer lo que tienen.

¿Ve a Panamá posicionado en el tema de turismo cultural?

Hay muchas cosas que revisar. Me parece absurdo que la Ley de Cultura haya tenido el fin (refiriéndose a que el pasado junio esta iniciativa fue vetada). Y me parece más absurdo que los panameños guarden este silencio y tengan una actitud pasiva y tranquila.

En este mundo globalizado, ¿por qué el turismo cultural es importante?

Porque resalta la diferencia... esos factores diferenciadores de esas vidas culturales distintas, y esos hábitos y tradiciones distintas les interesa conocer a los turistas.

¿Panamá sería un destino cultural seguro?

Creo que sí, hay que descubrir, y precisamente eso lo da la investigación y eso le da el rigor de hacer cartografía y de poderse leer, de saber cuál es el recurso que tienen y con eso poder desarrollar un producto turístico en la categoría de turismo cultural competitivo en el mundo.

¿En otros países de América Latina han avanzado en este tema?

Hay muy buenos ejemplos en México, Ecuador y Brasil, porque la tendencia mundial también nos indica que hay un buen grupo de turistas interesados en conocer la manera de cómo habitan y se desarrollan otras culturas. El tema de México, es un país donde la gestión social del patrimonio es importante, porque ellos conocen su país y aman el país que tienen.

¿A qué se debe la tendencia del interés hacia el turismo cultural?

Creo que se debe a la necesidad de descubrir y descubrirnos, y que la vida cultural nos permite entrar a esas otras culturas y a las identidades de los distintos pueblos.