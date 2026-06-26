Aduanas restringe la consulta pública de operaciones aduaneras tras rediseñar su plataforma

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La entidad asegura que los cambios fueron implementados tras la caída del SIGA en 2025 y reconoce que algunas funciones de búsqueda y descarga de información aún no han sido restablecidas.

La Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) restringió el acceso público a la plataforma que durante años permitió consultar el seguimiento de operaciones de importación y exportación realizadas por empresas y particulares.

Hasta hace pocos meses, cualquier ciudadano podía ingresar al portal de Aduanas y consultar, mediante el nombre de una empresa o una persona, las operaciones de importación o exportación que hubiera realizado, además del estado de los trámites a través del buscador habilitado en la plataforma. Esa opción dejó de estar disponible.

Más allá de su utilidad para importadores y exportadores, el buscador también constituía una herramienta de consulta para periodistas e investigadores. La Prensa documentó diversas investigaciones para contrastar información sobre importaciones con procesos de compras públicas y documentar el ingreso de vehículos de alta gama realizadas por diputados de la pasada Asamblea Nacional que se acogieron al beneficio de exoneración de impuestos.

La Autoridad Nacional de Aduanas implementó cambios en su plataforma de consulta sin informar públicamente sobre la eliminación de las búsquedas por el nombre de empresas o personas, que fueron sustituidas por consultas mediante el código arancelario de cada operación.

La restricción del acceso ocurrió después de que el Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA) permaneciera durante varios meses fuera de servicio y, posteriormente, mostrara de forma intermitente el mensaje de “mantenimiento”. Desde octubre de 2025, La Prensa detectó anomalías en el funcionamiento de la plataforma que afectaron la consulta de las operaciones aduaneras.

Ahora, explicó a La Prensa el director de Innovación y Transformación de la ANA, Daniel Poveda, “las consultas solo pueden realizarse si el usuario conoce el código arancelario asociado a la operación de importación o exportación”.

La antigua plataforma de consulta de Aduanas permitió a La Prensa documentar que unas perforadoras de pozos fueron importadas por $182,626 y posteriormente vendidas al Ministerio de Salud por más de $1.7 millones durante la pasada administración, tras contrastar los registros aduaneros con información de contrataciones públicas.

Los cambios, aseguró el funcionario, fueron implementados tras la caída del SIGA en 2025, lo que “obligó a la institución a reconstruir de manera urgente el portal”. Explicó que, mientras se desarrollaba la nueva plataforma “Aduanas optó inicialmente por publicar archivos en formato Excel con las declaraciones de importación y exportación para cumplir con las normas de transparencia, antes de incorporar nuevas funciones de consulta”, dijo.

El portal de Aduanas muestra el mensaje "Archivo no disponible en el servidor" al intentar descargar los archivos históricos de importaciones y exportaciones. El director de Innovación y Transformación, Daniel Poveda, reconoció el problema y aseguró que será revisado. Tomado de la web de Aduanas.

Poveda indicó que la plataforma se encuentra en una tercera fase de desarrollo, cumple con estándares internacionales y que algunas funciones de búsqueda todavía no han sido restablecidas. Añadió que la intención es incorporar nuevas herramientas de consulta conforme avance el desarrollo del sistema, aunque no precisó cuándo estarán disponibles.

Sin embargo, la alternativa habilitada por la entidad tampoco está completamente operativa. Durante la entrevista, Poveda reconoció que los archivos históricos de importaciones y exportaciones en formato Excel presentan un problema técnico que impide su descarga. La Prensa comprobó que, al intentar acceder a esos documentos, el portal muestra el mensaje: “Archivo no disponible en el servidor”.

“Sí, tienes razón. Déjame ver qué pasó con ese problema, porque en teoría debería descargar el archivo”, manifestó Poveda, quien aseguró que revisaría la situación.

Por su parte, La Prensa remitió un cuestionario a la directora general de Aduanas, Soraya Valdivieso, para conocer si existe un acto administrativo que respalde la restricción del acceso público y si la institución contempla restablecer el mecanismo de consulta que anteriormente permitía realizar búsquedas por el nombre de empresas o personas.