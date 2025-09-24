Avión usado por Ramón Carretero, un empresario panameño ligado a Maduro, sufre accidente en Venezuela

Exclusivo Suscriptores

Una aeronave privada –un Learjet 55, con matrícula YV-3440– se estrelló este miércoles 24 de septiembre a primeras horas de la tarde en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en la ciudad de Maiquetía, ubicada a unos 40 kilómetros al noroeste de Caracas, Venezuela.

A bordo iban cuatro personas, dos de las cuales habrían sobrevivido, según los primeros informes oficiales y extraoficiales del incidente.

El jet sería presuntamente propiedad de una empresa venezolana controlada por el régimen del presidente Nicolás Maduro. La aeronave ha realizado frecuentes vuelos a Cuba, Panamá y Cancún (México), entre otros destinos. Su último vuelo a Panamá en lo que va de año habría sido hace menos de dos semanas, el 12 de septiembre, cuando, procedente de La Habana (Cuba), aterrizó en Panamá para luego regresar –aparentemente– a La Habana el 23 de septiembre.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela informó que los dos pasajeros a bordo fueron rescatados con vida y se encuentran en condición estable, tras recibir atención médica inmediata, luego de que el avión se precipitara a tierra a las 12:52 p. m. (11:52 a. m., hora de Panamá) durante las maniobras de despegue.

La aeronave siniestrada ha sido identificada como un avión utilizado con frecuencia por miembros de la cúpula chavista para vuelos hacia La Habana, incluyendo cuatro vuelos a ese destino en los últimos tres meses.

Según reportes de diversas fuentes –tanto oficiales como extraoficiales–, a bordo iba la tripulación conformada por Riger Bermúdez y David Daza, quienes habrían perdido la vida. Hasta el momento, se desconoce la identidad de las otras dos personas que fueron rescatadas con vida.

Un panameño, usuario frecuente

Esa aeronave también fue utilizada con frecuencia por un panameño: Ramón Carretero Napolitano, vinculado al régimen de Maduro. Se trata de un empresario que ha prosperado notablemente en Venezuela gracias a obras otorgadas por ese gobierno.

Se desconoce si Carretero Napolitano iba a bordo de la aeronave siniestrada, aunque fuentes extraoficiales panameñas aseguran que sí, pero que no sufrió heridas de consideración. Las mismas fuentes indican que está recluido en un hospital, fuera de peligro, aunque sería sometido a una cirugía, cuyos detalles no han sido revelados.

Carretero Napolitano, primo de un cercano amigo del presidente de la República, Félix Falabella Napolitano, habría utilizado el avión accidentado al menos en unas treinta ocasiones. La primera vez fue en febrero de 2021, cuando arribó al aeropuerto de Albrook a bordo de esa aeronave.

Ese mismo año, Carretero Napolitano lo utilizó otras seis veces para entrar y salir del país rumbo a Cuba o Venezuela. En 2022, usó el Learjet en al menos cuatro ocasiones para vuelos entre Venezuela y Panamá. Sin embargo, el año en que más lo utilizó fue 2023, con un total de 19 vuelos registrados con destino u origen en Cuba y Venezuela. La Prensa solo obtuvo registros hasta principios de 2024.

El otro avión de Carretero

Carretero Napolitano también ha utilizado otro avión privado para sus viajes desde y hacia Cuba, Venezuela y Panamá: un Raytheon Hawker 800XP, con matrícula panameña HP-715. En esta aeronave ha volado al menos 70 veces entre 2022 y principios de 2024.

Los viajes de Carretero en el HP-715 comenzaron en diciembre de 2020, con tres vuelos registrados ese mes. En 2021, realizó 30 vuelos; en 2022, al menos 32, principalmente entre Venezuela y Panamá, aunque también incluyó algunos a Cuba. En 2023, se registraron cinco vuelos más.

Este mismo avión fue utilizado por su primo, Félix Falabella, en un viaje que realizó junto con el entonces candidato presidencial José Raúl Mulino a Costa Rica, el 18 de abril de 2024. En ese vuelo también viajaron el abogado Michel Soto Movilla y el financista Edilberto Moreno Velásquez, conocido como “Pecheche”.

Falabella Napolitano ha usado también el HP-715 para viajar a Cuba.

Mulino nunca explicó el motivo de ese viaje a Costa Rica ni la razón de sus acompañantes, mientras que los medios costarricenses solo reportaron su presencia en una reunión con el presidente de ese país, Rodrigo Chaves.