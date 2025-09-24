Panamá, 24 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Dos sobrevivientes y dos fallecidos

    Avión usado por Ramón Carretero, un empresario panameño ligado a Maduro, sufre accidente en Venezuela

    Rolando Rodríguez B.
    Avión usado por Ramón Carretero, un empresario panameño ligado a Maduro, sufre accidente en Venezuela
    Accidente en aeropuerto en Venezuela, este 24 de septiembre de 2025.

    Una aeronave privada –un Learjet 55, con matrícula YV-3440– se estrelló este miércoles 24 de septiembre a primeras horas de la tarde en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en la ciudad de Maiquetía, ubicada a unos 40 kilómetros al noroeste de Caracas, Venezuela.

    +info

    Se llama Carretero, pero sus negocios vuelan con Maduro (y familia)

    A bordo iban cuatro personas, dos de las cuales habrían sobrevivido, según los primeros informes oficiales y extraoficiales del incidente.

    El jet sería presuntamente propiedad de una empresa venezolana controlada por el régimen del presidente Nicolás Maduro. La aeronave ha realizado frecuentes vuelos a Cuba, Panamá y Cancún (México), entre otros destinos. Su último vuelo a Panamá en lo que va de año habría sido hace menos de dos semanas, el 12 de septiembre, cuando, procedente de La Habana (Cuba), aterrizó en Panamá para luego regresar –aparentemente– a La Habana el 23 de septiembre.

    El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela informó que los dos pasajeros a bordo fueron rescatados con vida y se encuentran en condición estable, tras recibir atención médica inmediata, luego de que el avión se precipitara a tierra a las 12:52 p. m. (11:52 a. m., hora de Panamá) durante las maniobras de despegue.

    La aeronave siniestrada ha sido identificada como un avión utilizado con frecuencia por miembros de la cúpula chavista para vuelos hacia La Habana, incluyendo cuatro vuelos a ese destino en los últimos tres meses.

    Según reportes de diversas fuentes –tanto oficiales como extraoficiales–, a bordo iba la tripulación conformada por Riger Bermúdez y David Daza, quienes habrían perdido la vida. Hasta el momento, se desconoce la identidad de las otras dos personas que fueron rescatadas con vida.

    Un panameño, usuario frecuente

    Esa aeronave también fue utilizada con frecuencia por un panameño: Ramón Carretero Napolitano, vinculado al régimen de Maduro. Se trata de un empresario que ha prosperado notablemente en Venezuela gracias a obras otorgadas por ese gobierno.

    Se desconoce si Carretero Napolitano iba a bordo de la aeronave siniestrada, aunque fuentes extraoficiales panameñas aseguran que sí, pero que no sufrió heridas de consideración. Las mismas fuentes indican que está recluido en un hospital, fuera de peligro, aunque sería sometido a una cirugía, cuyos detalles no han sido revelados.

    Carretero Napolitano, primo de un cercano amigo del presidente de la República, Félix Falabella Napolitano, habría utilizado el avión accidentado al menos en unas treinta ocasiones. La primera vez fue en febrero de 2021, cuando arribó al aeropuerto de Albrook a bordo de esa aeronave.

    Ese mismo año, Carretero Napolitano lo utilizó otras seis veces para entrar y salir del país rumbo a Cuba o Venezuela. En 2022, usó el Learjet en al menos cuatro ocasiones para vuelos entre Venezuela y Panamá. Sin embargo, el año en que más lo utilizó fue 2023, con un total de 19 vuelos registrados con destino u origen en Cuba y Venezuela. La Prensa solo obtuvo registros hasta principios de 2024.

    El otro avión de Carretero

    Carretero Napolitano también ha utilizado otro avión privado para sus viajes desde y hacia Cuba, Venezuela y Panamá: un Raytheon Hawker 800XP, con matrícula panameña HP-715. En esta aeronave ha volado al menos 70 veces entre 2022 y principios de 2024.

    Avión usado por Ramón Carretero, un empresario panameño ligado a Maduro, sufre accidente en Venezuela
    Imagen del Learjet accidentado, el cual era frecuentemente utilizado por Ramón Carretero Napolitano.

    Los viajes de Carretero en el HP-715 comenzaron en diciembre de 2020, con tres vuelos registrados ese mes. En 2021, realizó 30 vuelos; en 2022, al menos 32, principalmente entre Venezuela y Panamá, aunque también incluyó algunos a Cuba. En 2023, se registraron cinco vuelos más.

    Este mismo avión fue utilizado por su primo, Félix Falabella, en un viaje que realizó junto con el entonces candidato presidencial José Raúl Mulino a Costa Rica, el 18 de abril de 2024. En ese vuelo también viajaron el abogado Michel Soto Movilla y el financista Edilberto Moreno Velásquez, conocido como Pecheche.

    Avión usado por Ramón Carretero, un empresario panameño ligado a Maduro, sufre accidente en Venezuela
    Carretero Napolitano, empresario panameño que consiguió contratos con el régimen de Maduro valorados en más de $700 millones.

    Falabella Napolitano ha usado también el HP-715 para viajar a Cuba.

    Mulino nunca explicó el motivo de ese viaje a Costa Rica ni la razón de sus acompañantes, mientras que los medios costarricenses solo reportaron su presencia en una reunión con el presidente de ese país, Rodrigo Chaves.

    Rolando Rodríguez B.

    Asesor de investigaciones periodísticas.


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Recolección de firmas para revocatoria de la alcaldesa de Arraiján supera el millar. Leer más
    • Suspenden a 26 sociedades ligadas al abogado Genaro López Bultrón por incumplir registro de beneficiarios finales. Leer más
    • Estos son los salarios mínimos vigentes en Panamá para 2025. Leer más
    • Del 22 al 28 de septiembre se ofrecerán más de 5 mil puestos en feria de empleo virtual. Leer más
    • Una empresa contratista financiará el préstamo para que el Municipio de Panamá pague lo que le debe: $27.2 millones. Leer más
    • Balón de Oro 2025: Horario, TV y cómo ver en vivo la gala en la que Dembélé y Lamine Yamal son los grandes candidatos. Leer más
    • Aprehenden a asesor legal de Pandeportes por presunta lesión patrimonial. Leer más