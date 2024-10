Bernardo Meneses se queda; el rector de la UP responde a las críticas

Escuchar audio noticia

El rector de la Universidad de Panamá (UP), Eduardo Flores, afirmó que el exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Bernardo Meneses, continuará ejerciendo como docente, pese al escándalo de los auxilios económicos.

Meneses es investigado por la Fiscalía Anticorrupción por la concesión de millones de dólares en auxilios sin sustento y a discreción, durante el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024). Ejerció como director del Ifarhu desde julio de 2019 hasta el 28 de febrero de 2023, cuando fue reemplazado por Ileana Molo.

En una entrevista con La Prensa, Flores aseguró que no “violará las normas” ni actuará como “un dictador en la UP”, ante las solicitudes de estudiantes que reclaman la destitución de Meneses.

“Conversé con un grupo de estudiantes que protestaban y uno de ellos me dijo: ‘rector, tiene que sacar a Meneses de la docencia de la UP, ese señor es una vergüenza para la institución’. Yo le respondí que cuando a ellos los acusan de ‘terrorismo y vandalismo’, ¿también puedo expulsarlos sin un debido proceso? Díganme si quieren que los expulse sin proceso”, explicó Flores.

El rector aclaró que Meneses forma parte del “banco de datos extraordinario” de la UP, lo que significa que es una especie de profesor sustituto: se le llama para dictar clases ante la ausencia de un profesor del “banco de datos ordinario”.

Para formar parte del “banco de datos ordinario”, el docente debe haber cursado una maestría en su especialidad, un requisito con el que Meneses no cumple. Actualmente, Meneses es profesor especial 1 en la Facultad de Administración Pública, donde imparte el módulo de relaciones internacionales desde hace tres años.

En una ocasión, Meneses reclamó a La Prensa: “¿Qué quieren? ¿Que renuncie a la universidad después de 4 años y medio de ser docente, a solo 6 meses de cumplir con el requisito de 5 años para ser permanente?”

Esa explicación difiere de lo que Flores dijo a este medio, respecto al estatus de Meneses.

El rector reiteró que Meneses no cumple con los requisitos para ser nombrado profesor permanente en la Universidad de Panamá. Señaló que el tiempo que una persona trabaja como docente en el banco de datos extraordinario no se contabiliza para el nombramiento como profesor permanente, lo que también le impide tener derecho a votar en las elecciones de rector y de decano. Agregó que está “obligado” a cumplir con las normas universitarias, por lo que, si no contrata a Meneses, podría ser acusado de “extralimitación de funciones”.

Consideró que la continuidad o no del exdirector del Ifarhu en la UP dependerá de su desempeño.

En caso de ser condenado por una autoridad competente y que se le prohíba ejercer cargos públicos, el rector afirmó que “entonces retiraremos a ese profesor de la docencia”.

Este medio consultó a Meneses sobre lo planteado por el rector Flores. Pero el exfuncionario dijo que prefería no hacer comentarios.