Compra de laptops: el Meduca utilizará $45.4 millones de su presupuesto de 2024, sin el aval del Gabinete

One Laptop Per Child

Escuchar audio noticia

El Ministerio de Educación (Meduca) utilizará partidas presupuestarias asignadas para la vigencia fiscal 2024 para poner en marcha el “convenio de cooperación” pactado con la fundación One Laptop per Child (OLPC) para la compra de 654,000 laptops por un monto de $241.7 millones, a pesar de que este acuerdo aún no ha sido avalado por el Consejo de Gabinete, como lo exige la Ley de Contrataciones Públicas.

Este miércoles 13 de noviembre, la ministra de Educación, Lucy Molinar, acudió a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional (AN) para solicitar traslados de partida por un total de $45.4 millones, que se destinarían al primer pago a OLPC. Con esto, se pretende adelantar la compra de las 54,000 laptops que serán repartidas a los docentes de colegios oficiales en todo el país, a partir del año lectivo 2025. Las 600 mil restantes son para los estudiantes de séptimo a duodécimo grado.

“Las computadoras para los estudiantes nos costarán $209 millones en un plazo de cinco años. Pero en este momento, lo que estamos solicitando [es el monto] para agilizar la compra [de las computadoras destinadas] a los docentes, que es lo urgente para la capacitación”, subrayó.

Previamente, Molinar había calculado que el próximo año requerirá $141 millones para atender lo acordado en el convenio. Esto lo señaló el 22 de octubre pasado, cuando presentó la vista presupuestaria del Meduca para 2025 ante la Asamblea Nacional.

Los más de $45.4 millones trasladados el pasado miércoles provendrían de “los saldos liberados correspondientes al pago de cuentas por obras no ejecutadas y a la reprogramación de pagos para la vigencia de 2025″, según detalla una nota que Molinar presentó a la Comisión de Presupuesto.

Esas “obras no ejecutadas” corresponden a la construcción de centros educativos, materiales de construcción y servicios comerciales, los cuales estaban incluidos en el presupuesto de inversión del Meduca para el año 2024.

Hasta septiembre pasado, el Meduca había ejecutado el 21.8% de su presupuesto de inversión para este año, que asciende a $1,614.4 millones.

El convenio firmado con OLPC el 5 de septiembre pasado todavía no ha sido presentado al Consejo de Gabinete.

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, confirmó a La Prensa que, dado el elevado monto de la contratación directa con OLPC, es “un tema que debe pasar por aprobación o no del Consejo de Gabinete. Será explicado, examinado y discutido por el Gabinete”.

La Ley 22 de 2006, que regula las contrataciones públicas en el país, establece en su artículo 2, numeral 6, que “le corresponderá al Consejo de Gabinete la evaluación y aprobación de las contrataciones mediante procedimiento excepcional, que sobrepasen los $3 millones”.

Por tanto, sin ese aval, el convenio no tendría validez. También está pendiente el refrendo de la Contraloría General de la República.

¿Dónde está la data?

No es la primera vez que Molinar intenta adquirir computadoras portátiles para repartir en las escuelas oficiales. Ya lo hizo en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), cuando también ocupó el cargo de ministra de Educación.

En esa ocasión, la compra (también por la vía directa) fue por un monto de $83 millones.

De hecho, el pasado miércoles, durante el proceso de sustentación, el diputado y miembro de la Comisión de Presupuesto, Betserai Richards, cuestionó a la ministra sobre los resultados de esa iniciativa.

“En los últimos años hemos tenido funcionarios caprichosos que toman decisiones no basadas en evidencia científica. La última vez que el personal del Meduca estuvo aquí, en la Comisión de Presupuesto, se les preguntó si existe algún dato que demuestre el impacto de la compra de laptops, ya que en el gobierno del expresidente Martinelli, cuando usted fue ministra, se compraron laptops y hoy no tenemos información sobre el efecto que tuvo esto en el sistema educativo”, dijo Richards a Molinar.

Richards expresó su sorpresa de que, “en tiempo récord”, a pocos meses de iniciar el gobierno del presidente José Raúl Mulino (quien asumió funciones el 1 de julio pasado), se haya tomado la decisión de suscribir el convenio con OLPC, “en contra de la Ley de Contrataciones Públicas y sin aprobación del Gabinete”.

Agregó que el convenio con la fundación “tampoco establece qué ocurriría si el Consejo de Gabinete lo rechaza”.













Molinar replicó que “yo podría dar fe y experiencia sólida de la experiencia que se tuvo entre 2009 y 2014″.

La ministra justificó la compra directa a OLPC, al indicar que acabaría con la “fuente de negocio” que ha existido en el Meduca en relación a la adquisición de tecnología.

“Las fábricas no venden directamente a nadie, en ninguna parte, por eso tienen sus representantes”, señaló.

Insistió en que OLPC “no obtendrá ganancias, porque es una organización sin fines de lucro”. Cuando Richards le pidió las pruebas que sustenten ese señalamiento, la ministra simplemente respondió: “ellos nos han ofrecido el mejor precio”.

Cuestionamientos

En varias ocasiones, Molinar ha justificado la compra directa a OLPC, alegando que la ley le impide convocar a un acto público, dado que ya existe un convenio marco para que las entidades adquieran sus computadoras.

En una nota enviada a La Prensa, Molinar dijo que recibió propuestas de otras empresas y, además, pidió cotizaciones a tres comercios. Todos presentaron costos superiores a aquellos que ofreció OLPC, aunque se abstuvo de presentar esas cifras. Por tanto, hay que confiar en su palabra.

A los diputados les dijo que los precios de OLPC (51% más bajos que el resto de los proveedores, según el Meduca) son los únicos que le permiten comprar computadoras para todos los estudiantes. Cada laptop costará “$349 para los estudiantes”, pero “en el mercado cuestan $615. Las computadoras para los docentes nos cuestan $475, pero en Panamá Compra [su precio es de] $769″.

En publicaciones en redes sociales del Meduca, incluyendo aquellas de cuando Molinar cumplió 100 días al frente de esta institución, se resaltó que las laptops con OLPC tendrían un costo de $358 por estudiantes y $498 por docente, no $349 y $475, respectivamente, como informó a los diputados de la Comisión de Presupuesto.

Se indicó que los estudiantes recibirían computadoras con procesadores i3 y los docentes i5.

Molinar dijo que las laptops serán “personalizadas”.

Además, tendrían el logo de OLPC, según se observó entre el material visual que proporcionó el Meduca a la AN.

Molinar no especificó cómo se garantizará el acceso a internet para el uso de estas computadoras que planea adquirir para los docentes.