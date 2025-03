Conflicto en Vamos: Walkiria Chandler también fue asistente técnica parlamentaria con fondos de la planilla 002

Walkiria Chandler, de la bancada independiente Vamos, fungió como “asistente técnico parlamentario” en el quinquenio pasado (2019-2024), cuando era suplente del entonces diputado Gabriel Silva, y su salario se pagó con fondos de la partida 002.

Ese es el mismo cargo que ahora ocupan Carlos Ho, Yamileth Rodríguez y Moisés Wilson, expulsados el pasado lunes de Vamos. Ho es, además, suplente de Chandler. Los otros dos también lo son, pero de Manuel Cheng y Yamirelis Chong.

Según Vamos, los expulsaron ante la imposibilidad de verificar que cumplieran una función y atendieran un horario laboral. Los asistentes técnicos parlamentarios no responden a su bancada, ya que son designados por la presidenta de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda, de Realizando Metas (RM).

La novedad fue comunicada por la coalición independiente, a través de un comunicado en redes sociales. Ahí no hay ni una sola referencia al fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de 2017, que advierte que los diputados suplentes solo pueden recibir emolumentos cuando ocupen la curul, en reemplazo del principal, durante las sesiones ordinarias y extraordinarias del pleno legislativo. Por tanto, todos (hasta Chandler en su momento) habría burlado ese fallo.

Quien designó a Chandler en la planilla 002 fue el perredista Marcos Castillero, no Silva. Castillero presidió la AN entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2021. Según la documentación que reposa en los archivos de la Dirección de Recursos Humanos de la AN, el decreto que oficializó el nombramiento de la entonces diputada suplente Chandler como asistente técnico parlamentario se expidió el 6 de abril de 2020 y lo firmó Castillero; el cargo lo ocupó hasta el 4 de agosto de 2022, cuando presentó su renuncia.

Todo esto se conoce ahora porque Ho quiso saber qué hacía Chandler cuando era ella la suplente y otro (Silva) el principal. Se desconoce qué hará Ho con esa información, que pidió le fuera certificada. Tampoco ha trascendido el origen de las desavenencias entre ambos, pero en este conflicto hay un punto de inflexión y este ocurrió el 17 de enero pasado.

Ese día, Chandler presentó una denuncia ante el Ministerio Público, en la que no acusa a nadie directamente, pero sí pide investigar la planilla del legislativo. Se refirió a un fallo de la Corte del año 2017, que tuvo como ponente al magistrado Cecilio Cedalise (características que corresponden al pronunciamiento sobre los emolumentos de los diputados suplentes), y mencionó que en la Asamblea hay personas que no trabajan, pero que igual cobran. En concreto, pidió investigar quiénes se benefician o reciben fondos de las planillas 002 (asignada al personal transitorio de cada diputado) y 150 (supuestamente para atender los gastos de transporte).

Chandler apuntó que los hechos denunciados iniciaron el 2 de julio de 2024, al día siguiente de la instalación de la actual Asamblea. Fue a partir de esa fecha que en la planilla del legislativo empezaron a aparecer los nombres de los diputados suplentes, con cargos como el de asistente técnico parlamentario, aunque también los hay que figuran como asesor o abogado. En total, hay 54, de todas las bancadas: 15 de Vamos, 9 de RM, 8 del PRD, 8 del Panameñista, 7 de Cambio Democrático (CD), 3 del Movimiento Otro Camino (Moca), 2 de Alianza, 1 del Partido Popular y 1 del Molirena.

La denuncia de Chandler fue enviada al despacho de la fiscal anticorrupción Adela Cedeño, quien el 23 de enero dirigió una nota a Carlos Alvarado, secretario general de la AN, para solicitar la información. Alvarado recibió el oficio el 30 de enero.

Poco después, el 11 de febrero, Ho le pidió a Castañeda, por escrito, que le certificara qué dietas o emolumentos recibió Chandler en el periodo 2019-2024 y si tenía la posición de asistente técnico parlamentario, marcaba de forma biométrica su asistencia y presentaba algún informe o reporte sobre el trabajo que realizaba.

Castañeda respondió el 25 de febrero, pero él recibió la nota el 18 de marzo. Entre otras cosas, Castañeda informó que no consta que Chandler recibiera emolumentos adicionales a su salario de $2,000 como asistente técnica parlamentaria. También indicó que marcaba manualmente en un formulario diario de asistencia, ya que la AN no cuenta con un registro biométrico o digital.

Igualmente, Castañeda respondió que en el expediente que reposa en la Dirección de Recursos Humanos, no hay archivos o informes referentes a la labor que desempeñaba Chandler.

En cuanto al cuestionario de la fiscal anticorrupción, éste todavía no ha sido atendido. Las respuestas aún las está preparando, según Alvarado, el secretario de la AN, la Dirección de Asesoría Legal Administrativa.

La Prensa publicó esta información el pasado lunes, y esa misma noche, Vamos sacó a tres diputados suplentes, aunque hay uno que se mantiene en la bancada, pese a que ocupa el mismo cargo que los expulsados. Se trata de José Andrés González, suplente de Yarelis Rodríguez.