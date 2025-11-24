Panamá, 24 de noviembre del 2025

    InvestigaciónINVESTIGACIÓN. Es aquella que se realiza como resultado de la búsqueda, análisis en profundidad y verificación de hechos o información de gran complejidad y de interés público, pero que algún grupo de poder desea mantener en secreto.

    Contrato de $6.9 millones para botas y uniformes de la Policía quedaría en manos de Max Gear

    Ereida Prieto-Barreiro
    Félix Fallabella Napolitano, comerciante vinculado a la empresa Max Gear —compañía que se perfila para quedarse con un contrato por más de $6.9 millones para el suministro de botas y uniformes a la Policía Nacional— fue captado en la tarima principal durante las festividades patrias en Colón, el pasado 5 de noviembre, junto al ministro de Seguridad, Frank Ábrego, y el presidente José Raúl Mulino. En la fotografía, Fallabella se observa a la izquierda, Ábrego en el centro y Mulino a la derecha. Foto tomada de Instagram.

    El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) continuará el proceso para adjudicar un contrato por más de $6.9 millones a Max Gear, Inc., para la compra de uniformes de faena y botas destinadas a la Policía Nacional, mediante un procedimiento especial de “emergencia”.

    ‘No fue ilegal’: Frank Ábrego justifica la compra exprés de uniformes y botas por $6.9 millones Mulino ordena suspender compra de uniformes y botas por más de $6.9 millonesPor la vía exprés: Minseg selecciona al proveedor de los uniformes de la Policía en 4 horas; es un contrato de $6.9 millones

    La decisión fue comunicada a través de una “resolución de seguimiento” publicada en el portal de Panamá Compra, un mes después de que el presidente José Raúl Mulino ordenara suspender la compra porque entonces se había adjudicado de forma exprés —en apenas cuatro horas— a Max Gear y solicitó la convocatoria de un nuevo acto público.

    Según el documento, fechado el 21 de noviembre y dado a conocer este lunes 24, Max Gear es la única empresa que cumple con los requisitos técnicos y administrativos exigidos, razón por la cual el Minseg decidió retomar la adjudicación.

    La resolución está firmada por el mayor Nicomedes Fernández, director nacional encargado de Servicios Generales de la Policía; el capitán Lois Berguido, jefe del Departamento de Logística, y Shineydi Ruiz, de la Sección de Planeamiento Logístico.

    Agentes de la Policía Nacional lanzan bombas lacrimógenas contra manifestantes en Bocas del Toro en abril pasado. Foto de archivo EFE.

    Max Gear, Inc. fue constituida en febrero de 2008. En su junta directiva figuran Marco Bosquez, quien funge como presidente, secretario y tesorero, junto con Irak Shaik y David Camaño como directores. Entre los suscriptores aparece Edwin Pitty Madrid, quien además es agente residente y actualmente se desempeña como embajador de Panamá en Cuba.

    Adjuntos

    Formulario de Seguimiento compra de la Policia Nacional.pdf

    ¿Coincidencias?

    El pasado 23 de octubre, Mulino ordenó suspender el procedimiento de contratación a favor de Max Gear luego de que La Prensa revelara que el proceso de selección se había completado apenas cuatro horas después de que el acto fuera anunciado en el portal de Panamá Compra.

    Trece días después de la suspensión, el 5 de noviembre, durante las festividades patrias en Colón, el comerciante Félix Fallabella Napolitano se encontraba en la tarima principal, donde compartió espacio con el presidente Mulino, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, y el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez. En el mismo lugar también se encontraba Michael Soto Movilla.

    De Izq. a Der.: José Raúl Mulino, Luis Carlos Gómez Rudy, Michael Soto Movilla y Félix Fallabella. Foto tomada de Instagram

    ¿Cuál es el nexo de Fallabella con Max Gear?

    Aunque su nombre no figura en la junta directiva de Max Gear, según el Registro Público, en julio de 2024 solicitó a la Procuraduría General de la Nación (PGN) que certificara por escrito que no existía —ni existe actualmente— investigación formal en su contra ni en varias empresas vinculadas a su entorno, entre ellas Max Gear, Inc., Ultratech International Enterprises, S.A., e International Munition & Explosives, S.A., también conocida como Inmunex, S.A.

    Tanto Fallabella Napolitano como Soto Movilla acompañaron al hoy presidente Mulino en un misterioso viaje a Costa Rica en abril de 2024, cuando aún era candidato presidencial.

    Dos días después de este encuentro en Colón, el ministro Ábrego informó que al menos 20 empresas habían mostrado interés en participar en un nuevo proceso de compra. Sin embargo, al cierre del acto solo cuatro presentaron formalmente sus propuestas para vender 30 mil uniformes y 15 mil 737 botas.

    Supply Imports, S.A. ofertó $4.9 millones; Fiori Interzionale, S.A., $5.2 millones; The Gun Store Group, S.A., $6.1 millones, y Max Gear, $6.9 millones, que fue la cotización más alta y que coincide el precio de referencia que utilizó el Minseg.

    Ereida Prieto-Barreiro

    Periodista unidad investigativa

