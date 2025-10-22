Por la vía exprés: Minseg otorga un contrato de $6.9 millones en solo cuatro horas

INVESTIGACIÓN. Es aquella que se realiza como resultado de la búsqueda, análisis en profundidad y verificación de hechos o información de gran complejidad y de interés público, pero que algún grupo de poder desea mantener en secreto.

En apenas cuatro horas, sin competencia e invocando un procedimiento de contratación especial por supuesta “emergencia”.

Así fue como el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) completó la compra de uniformes y botas para agentes de la Policía Nacional, por más de $6.9 millones, el pasado lunes 20 de octubre.

La beneficiada es Max Gear, Inc., empresa vinculada a Félix Fallabella Napolitano.

La contratación se realizó bajo la figura de un “procedimiento especial de adquisición de emergencia”, lo que permitió una adjudicación exprés y sin la participación de otras empresas.

Según el Minseg, la emergencia obedeció a que los agentes policiales participaron en las manifestaciones y cierres de vías registrados en Bocas del Toro, en junio pasado, lo que habría acelerado el deterioro del equipo. Además, la institución argumentó que desde 2018 no se realizaban compras de uniformes ni botas.

Originalmente, el Minseg pretendía adquirir 32 mil uniformes (camisa y pantalón) y 17,500 botas tácticas para hombre, por $6.9 millones. Sin embargo, ese pliego se retiró, sin mayores explicaciones. Cuando se volvió a presentar, los montos habían sido reducidos: ahora la entidad requería 30 mil uniformes (2 mil menos) y 15,737 botas (1,763 menos) nuevos.

La empresa beneficiada

Max Gear, Inc. fue inscrita en febrero de 2008. En su junta directiva aparecen Marco Bosquez, presidente, secretario y tesorero, junto a Irak Shaik y David Camaño como directores. Los suscriptores son Manuel Garrido y Edwin Pitty Madrid, este último también agente residente.

Pitty es actual embajador de Panamá en Cuba.

Aunque el nombre de Fallabella no está visible en los documentos del Registro Público, si aparece en una certificación expedida por la Procuraduria General de la Nación (PGN).

El 8 de julio de 2024, el entonces secretario general de la PGN, José Antonio Candanedo Chiam, atendió una solicitud de Fallabella para expedir una certificación “a su nombre y a favor de las empresas Ultratech International Enterprises, S.A., International Munition & Explosives, S.A., también conocida como Inmunex, S.A. o Inmunexsa; Mil Spec Internacional Corp. y Max Gear, Inc.”.

En el documento, el secretario general de la PGN certifica que “no ha existido y actualmente no se adelanta investigación formal en el Ministerio Público” en contra de Falabella y las sociedades antes listadas.

Se desconoce por qué razón Fallabella requirió esa nota. El propio Fallabella aportó copia de la misma a La Prensa.

La empresa tiene un abultado historial de compras al Estado. Solo en el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), obtuvo más de $60 millones en contratos con el Minseg para el suministro de uniformes.

Ahora, Max Gear pretende vender cada uniforme (camisa y pantalón) a $147.02, marca Propper International, importado de Haití. Las botas tácticas Altama, de origen filipino, fueron cotizadas a $134.97 cada par.

En el sitio web del fabricante Propper International, el precio al público de la camisa y el pantalón es de $54.99 cada uno. Seguramente, para los mayoristas hay un precio especial. Distribuidores locales consultados por La Prensa consideraron “elevado e injustificado” que no se realizara una licitación abierta que permitiera competencia y mejores precios para el Estado.

El contrato

El 27 de agosto, el Minseg publicó en PanamaCompra la licitación pública. La apertura de ofertas se programó para el 10 de octubre. Pero el 18 de septiembre, en un giro inesperado, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, firmó una resolución cancelando el proceso.

En una escueta nota de apenas cinco párrafos, Ábrego alegó que era “conveniente cancelar el acto antes de recibir propuestas, toda vez que resulta necesario ajustar las especificaciones técnicas del pliego de cargos”. No detalló cuáles eran esos ajustes.

El pliego original exigía a los proponentes presentar una muestra de los productos ofertados (camisa, pantalón y botas) y establecía un plazo de ejecución de siete meses.

Ese requisito fue posteriormente eliminado cuando el Minseg publicó una nueva convocatoria, esta vez bajo la modalidad de “adquisición de emergencia”.

Muchas empresas interesadas en el acto ni se enteraron: la convocatoria se divulgó el 20 de octubre a las 12:05 p.m. y cuatro horas después, a las 4:06 p.m., el contrato fue adjudicado a Max Gear, por $6.9 millones.

Minutos antes del cierre de la convocatoria, Minseg emitió un formulario para certificar que Max Gear cumplía con los requisitos.

Cuestionamientos

El diputado Jhonathan Vega calificó la adjudicación como un “gol olímpico”, al referirse a que el contrato fue introducido en PanamaCompra para favorecer —según dijo— a una sola empresa, Max Gear, Inc., “vinculada a los empresarios Ramón Carretero y Félix Falabella”.

Ramón Carretero Napolitano es primo de Falabella.

Durante su intervención en el pleno de la Asamblea Nacional, Vega advirtió que el país “no ha superado la mala práctica de las licitaciones brujas: rápidas, multimillonarias y hechas a la medida de los amigos y allegados del poder”.

Se busca la reacción de Max Gear a esta información. La Prensa llamó a las oficinas de la empresa. La persona que atendió el teléfono explicó que Falabella va poco por esas oficinas, pero acordó comunicarle el mensaje.

Información en desarrollo…