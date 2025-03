Diputados suplentes en planilla: cobran como asistentes mientras ocupan curules

Exclusivo Suscriptores

60 diputados suplentes (incluyendo a la mayoría de los que ahora cobran por ejercer un cargo administrativo en la Asamblea Nacional) han sido habilitados alguna vez por sus principales entre julio de 2024 y febrero de 2025, y todos ellos han ocupado la curul en alguna ocasión. Los once restantes, en cambio, nunca han actuado en el pleno legislativo.

Entre los que sí han sido habilitados, 47 están nombrados como funcionarios “eventuales”, con el cargo de asistente técnico parlamentario, asistente administrativo o asesor.

Con estas designaciones, la Asamblea Nacional (AN) ha hecho oídos sordos a sentencias de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que han advertido de forma sostenida que los diputados suplentes solo pueden recibir emolumentos del Estado cuando ocupen la curul, en reemplazo del principal.

Algunos de estos suplentes incluso han ocupado la curul con mayor frecuencia que el diputado principal, según se desprende de información de la Unidad de Estadística de la AN.

Los más paviolos

Omar Ortega, quien el año pasado llegó a la AN por primera vez al ser electo diputado principal por el partido Realizando Metas (RM), solo ha asistido al 4% de las sesiones ordinarias del pleno legislativo. Todo un récord de ausencias. Las de julio están justificadas, ya que entonces el Tribunal Electoral (TE) todavía no había decidido sobre la impugnación que se presentó contra su elección. Pero en septiembre y enero no acudió un solo día, pese a que, incluso, ya había tomado posesión. Quien ocupa la curul en su lugar es su suplente José Domingo Díaz.

Díaz está en la planilla legislativa como asistente técnico parlamentario, con un salario mensual de $2,000. En total, hay 40 suplentes que figuran en la planilla legislativa con este mismo cargo, devengando idéntica suma.

Benicio Robinson Grajales, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), es otro diputado poco dado a comparecer a las sesiones ordinarias: ha asistido al 15% de las que se celebraron entre julio y febrero pasados. En enero ni siquiera se le vio por ahí. En su lugar está su hijo y suplente, Benisio (con “s”) Robinson González, quien ya laboraba en la AN desde 2008. Robinson hijo debe pertenecer a una casta distinta de suplentes, ya que tiene un salario mensual superior, de $4,300, como asistente administrativo.

Jairo Salazar y Raúl Pineda, copartidarios de Robinson, también se han ausentado la mayor parte del tiempo, dejando la curul en manos del suplente.

Salazar, quien ha dicho que fue sometido a una cirugía en la espalda y que por eso tiene una incapacidad médica de 18 meses, ha acudido al 16.33% de las sesiones ordinarias. En agosto, septiembre y octubre de 2024 no se presentó ni un día. Pero su curul no quedó acéfala, ya que habilitó a Sara Magallón de Ruiz, quien también figura en la planilla como asistente técnica parlamentaria.

Pineda, por su parte, ha asistido solo al 33%. Del resto se encarga Joana Cedeño de Alguero, quien no está en la planilla del Legislativo, pero sí en la del Ministerio de la Presidencia, donde funge desde el año 2020 como coordinadora de planes y programas, devengando un salario mensual de $4,500.

Pineda nunca ha justificado públicamente sus ausencias, aunque estas coinciden con la fase de detenciones de la operación antidrogas Jericó. Su hijo Abraham Rico Pineda fue capturado en agosto pasado y él mismo está bajo la lupa, después de que el Ministerio Público solicitó a la Corte Suprema de Justicia (el único ente competente para procesar a los diputados, por mandato constitucional) que abriera una investigación en su contra.

Se puede, ¿sí o no?

El artículo 156 de la Constitución señala que “los diputados principales y suplentes, cuando estos últimos estén ejerciendo el cargo, no podrán aceptar ningún empleo público remunerado. Si lo hicieren, se producirá la vacante absoluta del cargo de diputado principal o suplente, según sea el caso”.

Precisamente, gracias a esa disposición, la Corte Suprema advirtió, a través de un fallo emitido el 10 de mayo de 2017, que los emolumentos de los diputados suplentes solo serán otorgados cuando ocupen la curul, durante las sesiones ordinarias o extraordinarias.

Ese no ha sido el único pronunciamiento de la Corte en relación a los salarios de los suplentes.

El 14 de marzo de 2022 hubo otro fallo, en esa misma dirección, haciendo nuevamente referencia a las limitaciones impuestas en el artículo 156 de la Constitución.

“Como se observa, la norma constitucional, al establecer que un diputado [principal o suplente] no puede aceptar ‘ningún empleo remunerado’, impide que el mismo ejerza cualquier cargo al servicio del Estado, que tenga legalmente establecido un salario, sueldo u honorario, salvo los cargos de ministro, viceministro, director general o gerente de entidades autónomas o semiautónomas y agentes diplomáticos, que son empleos o cargos públicos remunerados, que la propia Constitución exceptúa de dicha prohibición”, indicó la Corte en 2022.

Pero los diputados han hecho su particular interpretación de los pronunciamientos de la Corte, para justificar los nombramientos de 53 de los 71 suplentes en cargos administrativos. En esa lista hay suplentes de todas las bancadas: 15 son de Vamos (incluyendo a los tres que fueron expulsados de la coalición independiente el pasado lunes), 8 de RM, 8 del PRD, 8 del Panameñista, 7 de Cambio Democrático (CD), 3 del Movimiento Otro Camino (Moca), 2 de Alianza, 1 del Partido Popular y 1 del Molirena.

La diputada de Vamos, Walkiria Chandler, quien fue asistente técnico parlamentario entre 2020 y 2022, cuando era suplente del entonces diputado Gabriel Silva, opinó en una entrevista en Eco que los suplentes lo son únicamente cuando están “habilitados” para ocupar la curul.

“Mientras no sea habilitado un diputado suplente, él no surge a la vida jurídica dentro de la Asamblea”, agregó Chandler.

En el reglamento interno de la AN no hay constancia de que lo que dijo Chandler sea así. En contraste, el artículo 226 del referido reglamento establece que un diputado suplente presta juramento ante el pleno legislativo “al encargarse de la curul por primera vez, por lo que se considerará juramentado para todas las veces posteriores en que actúe”.

El ‘mecanismo’

En esa entrevista, Chandler mencionó que Vamos encontró un “mecanismo” para que los suplentes trabajen y cobren: “que estuviesen dentro del despacho del diputado, porque ahí se podía constatar que estaban haciendo un trabajo y había una fiscalización”.

Igualmente, hay una nota firmada por la jefa de esa bancada, Janine Prado, el 14 de octubre de 2024, dirigida a los diputados suplentes, en la que advierte que aquellos que acepten un nombramiento de asistente técnico parlamentario o algún otro rol bajo la Presidencia de la AN, “son responsables a título personal de esa decisión”.

En esa nota, Prado mencionó que “existen funciones que se llevan a cabo bajo la gerencia del diputado principal, es decir, de nombramiento y remoción del diputado”, y que existe la disposición de los diputados para trabajar “de la mano” con todos los suplentes “que a bien tengan hacerlo dentro de los parámetros estipulados por la coalición y, sobre todo, dentro de los parámetros que la ley actualmente nos permite y de los cuales podemos responder a ellos”.

Pese a lo que dijo Chandler en esa entrevista, su propio suplente, que se llama Carlos Ho, no tiene un nombramiento dentro de su despacho. Por eso está como asistente técnico parlamentario. Y esa fue la razón por la que fue expulsado de Vamos, con Yamileth Rodríguez y Moisés Wilson, suplentes de Manuel Cheng y Yamirelis Chong, respectivamente. A Wilson le aplicaron la medida, pese a que todavía no ha sido juramentado como suplente de Chong y nunca ha participado en las sesiones del pleno.

Hay otro suplente de Vamos que también funge como asistente técnico parlamentario y que, a diferencia de Ho, Rodríguez y Wilson, no fue expulsado de la coalición. Se trata de José Andrés González, suplente de Yarelis Rodríguez.

En un comunicado, Vamos explicó que la medida se adoptó ante la imposibilidad de verificar que cumplan una función y una jornada laboral, ya que ese cargo responde directamente “a la Presidencia de la AN”, es decir, a Dana Castañeda, de RM. A esa subordinación parecía referirse Prado en su nota del 14 de octubre, aunque en aquel documento nunca advirtió que habría consecuencias o sanciones.

Ho se mostró sorprendido con la expulsión. Aseguró que tiene funciones y oficina propia, con secretaria, asesor y mensajero. También contó que antes de aceptar ese cargo, se hizo una consulta a la dirigencia de Vamos.

Jorge Bloise, también de Vamos, reconoció en el programa Debate Abierto que se había acordado emplear a los suplentes en el despacho de su respectivo diputado, “bajo la supervisión directa del principal, para que tuviese funciones y un horario específico. Que trabajara para el diputado principal, en lo que él necesite y requiera”.

Ho advirtió que cuando fue habilitado para reemplazar a Chandler en el pleno legislativo, en octubre pasado, solicitó una licencia sin sueldo de su cargo administrativo a la secretaría general y a la Dirección de Recursos Humanos de la AN. Con eso entiende que no se contravino el artículo 156 de la Constitución, ya que no incurrió en doble salario.

Sobre ese tema, Bloise indicó que cuando su suplente (que no está nombrada en ninguna entidad del Estado) ocupa la curul, “yo saco de mi salario y le pago”.

Hasta ahora, Vamos ha sido la única bancada que ha reaccionado a los nombramientos de los suplentes en cargos administrativos, desde que La Prensa publicó la información, hace una semana.

José Pérez Barboni, uno de los tres diputados de la bancada de Moca, señala que han surgido varias “interpretaciones” al fallo de la Corte, aunque “la mayoría indica que [los suplentes] no deberían cobrar en ningún carácter que no sea nada más cuando suplen al principal”.

Abogó por una “reestructuración” para poner fin a la polémica: “o eliminamos la figura del suplente y salimos de esta discordia, o buscamos emular la situación que tienen los representantes suplentes y vicealcaldes, que tienen un salario, siempre y cuando tengan funciones”.

Para eso habría que introducir modificaciones a la Constitución.

Los que más cumplen

Hay ocho diputados que tienen una asistencia perfecta (100%) y, por tanto, nunca han habilitado a su suplente: se trata de Alexandra Brenes, Miguel Campos, Manuel Cheng, Jorge González, Janine Prado, Betserai Richards y Roberto Zúñiga. Todos militan en Vamos.

Tampoco han sido habilitados Ricardo Martinelli Linares, Hilda de Boyd y Eugenio “Geñito” Delgado Pérez, suplentes de Tomás Benavides, Luis Eduardo Camacho y Nelson Jackson, respectivamente, de RM.

La de Camacho tiene un cargo administrativo en la AN. En cuanto a Geñito Delgado, se reeligió como representante de Salud, Chagres, provincia de Colón, y está ocupado en la gestión de esa junta comunal, en medio de señalamientos por el manejo irregular de fondos de la descentralización paralela.

Mientras esto ocurre, la fiscal anticorrupción Adela Cedeño investiga quiénes son los beneficiarios de los pagos que se hacen a través de las partidas 002 (asignada al personal transitorio de cada diputado) y 150 (para pagar los gastos de transporte).

La investigación surgió porque la diputada Chandler presentó una denuncia al respecto, el 17 de enero pasado. Casualmente, cuando fungió como asistente técnico parlamentario, entre 2020 y 2022, el salario de Chandler se pagó con dinero de la planilla 002.