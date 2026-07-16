Drones de última generación: la millonaria adquisición secreta del Gobierno panameño

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NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El fabricante estadounidense Kraus Hamdani Aerospace (KHA) divulgó el pasado 14 de julio que en junio de este año entregó a la Fuerza Pública de Panamá sistemas aéreos no tripulados de larga autonomía, denominados K1000ULE, su más reciente tecnología, que ha sido comprada igualmente por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

En el anuncio no se dan detalles de cuántas aeronaves han sido recibidas por Panamá ni del monto de la compra, salvo que la entrega del equipo “es parte de un acuerdo de varios millones de dólares (multi-million-dollar U.S.)”, que se llevó a cabo bajo el programa de Venta Militar al Extranjero (Foreign Military Sales, FMS) del Gobierno de Estados Unidos, revela un comunicado de prensa de la compañía fabricante.

El FMS, de acuerdo con su página web, es una forma de asistencia de seguridad autorizada por la Ley de Control de Exportaciones de Armas de Estados Unidos, mediante la cual Washington “puede vender artículos y servicios de defensa a países extranjeros y organizaciones internacionales cuando el presidente [de Estados Unidos] considere que proporcionar artículos y servicios de defensa fortalecerá la seguridad de los Estados Unidos y promoverá la paz mundial”.

El sitio precisa que, “en el marco del programa FMS, el Gobierno de Estados Unidos y un gobierno extranjero u organización internacional formalizan un acuerdo de gobierno a gobierno, denominado Carta de Oferta y Aceptación (LOA, por sus siglas en inglés). El secretario de Estado determina qué países contarán con programas, mientras que el secretario de Guerra se encarga de su ejecución. Los programas FMS pueden financiarse mediante fondos nacionales del propio país o con fondos del Gobierno de los Estados Unidos”.

Sobre esta compra o sobre el mencionado acuerdo, el Gobierno panameño no ha dado información precisa alguna, aunque el fabricante de estas aeronaves no tripuladas ha dado a conocer, unilateralmente, la noticia desde California, mediante un comunicado que fue subido a Instagram y una nota de prensa que aparece en su sitio web .

Según el comunicado de KHA, la venta del equipo a Panamá “representa un importante paso adelante en el fortalecimiento de la seguridad regional y en la mejora de la capacidad de Panamá para combatir el tráfico de drogas y las organizaciones criminales transnacionales”.

La comunicación de la empresa asegura que “más allá de la entrega de las aeronaves, KHA está invirtiendo en el éxito a largo plazo de las capacidades de aviación no tripulada de Panamá, mediante la capacitación y certificación de personal sin experiencia previa en el vuelo de drones para que se conviertan en operadores calificados de sistemas aéreos no tripulados”.

La misma fuente asegura que el programa de capacitación empezó inmediatamente después de la entrega de los sistemas K1000ULE y “constituye la base del primer escuadrón dedicado a drones de Panamá”.

Agrega que KHA “se compromete a ayudar a la Fuerza Pública de Panamá a desarrollar una capacidad soberana duradera que satisfaga las necesidades de seguridad de la nación en los años venideros”.

El fabricante dio a conocer el equipo adquirido por Panamá, un dron que, gracias a sus capacidades, permitirá que “la Fuerza Pública de Panamá pueda mantener un conocimiento continuo de la situación, detectar patrones de actividad y respaldar operaciones coordinadas contra las rutas del tráfico de narcóticos”.

Según la publicación, el sistema “podrá identificar, rastrear y monitorear las redes de cárteles y contrabando con un nivel de continuidad y precisión que antes no se podía alcanzar”.

Fatema Hamdani, cofundadora y directora ejecutiva de KHA, dijo que el modelo de dron que ha obtenido Panamá “fue diseñado para operar donde otros sistemas no pueden, ofreciendo cobertura de larga duración, confiabilidad operativa y flexibilidad en las misiones. Estamos orgullosos de apoyar a la Fuerza Pública de Panamá y al Gobierno de los Estados Unidos en el fortalecimiento de las capacidades regionales de lucha contra el narcotráfico”.

“Como venta militar al extranjero (FMS) —añade el comunicado de KHA—, esta iniciativa subraya la asociación continua entre Estados Unidos y Panamá para promover la estabilidad, la seguridad y el estado de derecho en toda la región. Al proporcionar tecnología avanzada y probada a través del marco de la FMS, el programa garantiza la interoperabilidad, la confiabilidad y el apoyo sostenido para las operaciones de los aliados”.

En su comunicación en Instagram, KHA asegura que la entrega de los drones “solo es el comienzo” y que “KHA está capacitando al personal local para establecer el primer escuadrón de drones especializado de Panamá y desarrollar una capacidad duradera y soberana en sistemas aéreos no tripulados”.

Nueva compañía del Senafront

El pasado 4 de julio, varias semanas después de la entrega de los drones a Panamá por parte de KHA, el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) anunció la creación de una nueva dependencia del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), que probablemente estará a cargo de estos nuevos drones. Se trata de la Compañía de Operaciones Aéreas No Tripuladas (Coant).

Con tecnología de última generación y la nueva Compañía de Operaciones Aéreas No Tripuladas (COANT) del Servicio Nacional al de Fronteras, fortalecemos el control de nuestras fronteras y llevamos la lucha contra el narcotráfico a un nuevo nivel. Donde antes había sombras, hoy… pic.twitter.com/x630IlKmx5 — Frank Abrego (@frankabregom) July 3, 2026

Esta dependencia, según informó el Minseg, pretende fortalecer la vigilancia en zonas fronterizas, ampliar la capacidad de inteligencia aérea en tiempo real y apoyar las operaciones contra el crimen organizado y el narcotráfico.

Para ello —añade la comunicación oficial— la Coant incorporará a su servicio aeronaves no tripuladas para mejorar la vigilancia de rutas, detectar la actividad ilícita con mayor rapidez y apoyar la toma de decisiones en operaciones de seguridad, justo lo que ofrecen los drones de KHA.

Como siempre, el Ministerio de Seguridad —que dirige el militar retirado Frank Ábrego— se abstuvo de ofrecer información sobre la cantidad de drones adquiridos, los modelos de las aeronaves o el monto de la compra, aunque de eso se habría encargado el mismo fabricante.

La opacidad de esta compra se suma a la de otras ocho adquisiciones que realiza el Minseg en un mes, mediante resoluciones del 7 de junio y del 7 de julio pasados, en las que el Órgano Ejecutivo declaró confidenciales los pliegos de cargos, es decir, que no se conocerían oficialmente las especificaciones técnicas, las cantidades requeridas, los criterios de selección del proveedor ni los precios de referencia.