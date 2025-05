El alcalde Mayer Mizrachi omite licitaciones y favorece la prórroga de contratos adjudicados por Fábrega

Exclusivo Suscriptores

Sin ofrecer mayores justificaciones, la Alcaldía de Panamá ha prorrogado varios contratos adjudicados por la administración anterior, eludiendo así los actos de licitación pública que obliga la ley para buscar los mejores precios para la entidad contratante.

En su defensa, el alcalde capitalino Mayer Mizrachi aseguró que, aunque encontró un “desorden tremendo y contratos mal hechos”, la extensión de los contratos por vencer era lo que “había que hacer”, porque “la ciudad no se puede quedar sin limpieza, comedores sin comida y la Alcaldía sin funcionar”.

Bajo ese argumento, la Alcaldía de Panamá ha favorecido a empresas como Hombres de Blanco Corp., Panama Pest Management, Consorcio de Recolección PWM 2022 y Marbez Distributions Corp., contratadas de forma directa o mediante adendas. En la mayoría de los casos, se invocó el artículo 84 de la Ley 22 de 2006, que regula las contrataciones públicas, el cual permite la prórroga simple de contratos existentes, siempre que estén refrendados y no superen los $300 mil.

En total, las prórrogas otorgadas por Mayer representan un monto de $1.6 millones.

Estas contrataciones, aprobadas principalmente entre febrero y marzo pasado por el Consejo Municipal de Panamá a solicitud del alcalde Mizrachi, incluyen servicios de limpieza, fumigación, recolección de basura y distribución de alimentos preparados.

Hombres de Blanco: un contrato y un vínculo familiar

Una de las primeras contrataciones bajo este esquema se hizo el pasado 11 de febrero. La beneficiada fue Hombres de Blanco Corp., cuyo presidente, secretario y representante legal es Rubén Daniel Argüelles Sánchez.

Su hermano gemelo, Rubén Darío Argüelles, es un político que vio frustradas sus intenciones de ser diputado por el partido Realizando Metas (RM) en las elecciones de 2024. No obstante, fue nombrado cónsul de Panamá en Río de Janeiro, Brasil. Su cercanía con el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) es conocida. Argüelles ha sido fotografiado en el yate “White Shark”, del exmandatario, asilado hoy en Colombia.

Es así como un mes antes de que venciera la última adenda del contrato de limpieza del Mercado San Felipe Neri, el Consejo Municipal autorizó al alcalde a extender su vigencia durante siete meses –hasta el 31 de agosto de 2025–, a un costo de $370 mil.

Hombres de Blanco obtuvo contratos en 2021 para limpiar y desinfectar diariamente los mercados del Marisco ($178 mil 822) y San Felipe Neri ($190 mil), por un total de $368 mil 781, contratos que han sido prorrogados desde entonces.

Esta empresa fue objeto de críticas por un contrato de limpieza de $11 millones, obtenido en 2022 en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Meses atrás, la administración del aeropuerto y la empresa acordaron mutuamente concluir sus servicios, tras el hallazgo de múltiples problemas e irregularidades en el cumplimiento del contrato.

Otra empresa del mismo grupo, Servicio Técnico de Limpieza, S.A. (STL), se benefició de otra prórroga otorgada en marzo pasado por la Alcaldía de Mizrachi, que elevó el monto de su contrato otros $101 mil 650 por la recolección y disposición de desechos sólidos en los mercados El Cruce y Plaza 5 de Mayo.

STL fue inscrita por Rubén Daniel Argüelles, presidente de Hombres de Blanco. Ambas empresas comparten, además, el mismo agente residente. Alejandro Echevers, hoy director en Hombres de Blanco, presidió STL en 2019. STL recibió previamente un contrato por servicios de limpieza de $213 mil para el periodo 2023-2024.

Un contrato con muchos ingredientes

Otro contrato prorrogado sin objeciones por el Consejo Municipal fue el de Marbez Distributions, Corp., por $841 mil 500. Mediante este contrato se provee de alimentos preparados a comedores municipales de Ancón, Calidonia y Juan Díaz.

Aunque el contrato anterior venció en junio de 2024, la empresa continuó prestando el servicio sin ninguna prórroga, reveló el acuerdo municipal que aprobó el procedimiento excepcional de contratación. El nuevo contrato está vigente desde el 1 de agosto de 2024, hasta el 31 de julio de 2025.

Y no ha sido el único obtenido sin concurso. Entre 2020 y 2023, el Ministerio de Seguridad Pública le otorgó a Marbez, al menos, cuatro contratos directos por montos que suman poco más de $9 millones, algunos firmados hasta después de haber prestado sus servicios.

Entre los contratos directos obtenidos hay uno por casi $5 millones (de julio de 2021 a mayo de 2022) y otro por $3.3 millones (de enero a agosto de 2023).

Marbez fue registrada en 2016 y tiene como presidente a Rubén Prestán Mejía. Su secretario y apoderado es el venezolano Samer Sleiman Kador, y su tesorera es Marlenis Guevara.

Contratos extendidos sin respaldo legal

Panama Pest Management es otra empresa beneficiada. Pese a que su contrato de dos años venció en diciembre de 2024, el alcalde lo prorrogó por 10 meses y un monto de $18 mil 553, para trabajos de fumigación y control de plagas en los mercados del Marisco y San Felipe Neri.

En el acuerdo municipal que autoriza su contratación directa se admite que la empresa prestó servicios desde enero pasado sin sustento contractual.

Su junta directiva incluye a Manuel González Rodríguez (presidente), Guillermo García (secretario), Carlos Garza (tesorero) y Eric Padilla (subsecretario). También tiene cinco apoderados: González Rodríguez, Gertrude Thorp, Daniel Ingram, María Carballo y Alex Basantes.

El mismo grupo empresarial, a través del Consorcio de Recolección PWM 2022 –del que también es parte Panama Waste Management–, obtuvo otro contrato, de $275 mil y por 10 meses, para recoger desechos en mercados municipales. Ambas empresas comparten casi todos sus directivos. Panama Waste Management fue inscrita en 2004 y su “hermana”, Panama Pest Management, en 2006.

En los acuerdos municipales aprobados el 18 de febrero pasado, se justifican las prórrogas argumentando que están en marcha “gestiones administrativas” para convocar un acto público. No obstante, hasta la fecha no hay registros de licitación alguna en el portal Panama Compra para estos servicios.

Más nombres, más extensiones

Hay más empresas favorecidas bajo este esquema.

La Prensa conoció que GM Pest Control, Inc., también conocida como Zappe Panamá, recibió extensiones contractuales durante la administración del entonces alcalde José Luis Fábrega. Uno de estos contratos, pactado en 2023, actualmente contempla un pago por $1,800.

Zappe Panamá compartía local con Servicios Múltiples Rama, S.A., vinculada a Abraham Rico Pineda, hijo del diputado Raúl Pineda (PRD), imputado por presunto blanqueo de capitales en la denominada operación Jericó.

Aunque ambas empresas operaban desde el mismo inmueble, el arrendador indicó en su momento que se trataba de un “business park”, con oficinas independientes.

GM Pest –representada por Delkys Villarreal– fue contratada para el control de plagas en instalaciones municipales. También ha sido objeto de críticas por contratos con otras entidades, como la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), donde obtuvo un contrato de $135 mil, pese a impugnaciones de otros competidores.

Alquiler de autos sin nueva licitación

Otro contrato extendido es el de alquiler de vehículos de la empresa Rent a Car.

Inicialmente, fue suscrito por $34 mil 753, para un periodo de 16 meses (de julio de 2023 a noviembre de 2024), pero fue prorrogado por 11 meses –y unos $24 mil– hasta octubre de 2025.

Los vehículos están destinados al personal de la Dirección de Gestión Ambiental.

¿Limpiando la casa?

Mientras se acumulan las contrataciones por la vía excepcional, Mizrachi sostiene que “no existe una alcaldía más transparente”, que la de Panamá.

Cuestionado por la ausencia de actos públicos, aseguró que publicará las licitaciones cuando las convoque.

“Todo va a estar ahí, como debe ser, en Panamá Compra”, prometió, sin precisar fechas ni servicios que estarían incluidos.

“Usamos las herramientas que la ley permite mientras preparamos los pliegos y las licitaciones, que demoran más tiempo”, afirmó.

El alcalde no entregó a La Prensa la documentación que justifica cada una de las extensiones contractuales ya licitadas. Se limitó a decir que “todo [fue] justificado con el aval de un Consejo Municipal, que entiende las circunstancias extraordinarias” actuales.

Mizrachi tampoco respondió qué acciones tomó su administración para fiscalizar el trabajo de las empresas que, según los propios acuerdos municipales, estuvieron prestando servicios desde inicios de 2024 sin respaldo contractual, a pesar de haber prometido que “aquí no se paga un centavo si no hay contrato y si no se trabaja”.

Dijo que está “limpiando la casa”, en referencia a la reducción de la planilla y eliminado gastos, privilegios y “lujos”, que no detalló. Genera ingresos –añadió– “sin tocar las tasas, solo a punta de confianza y un equipo dedicado”. Su discurso, empero, contrasta con su decisión de extender contratos heredados (algunos expirados), en lugar de abrir nuevos procesos de licitación.