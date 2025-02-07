El apartamento de los Martinelli Linares en Madrid se pagó con dinero de FCC, afirma Mauricio Cort

Exclusivo Suscriptores

El lujoso apartamento que adquirieron los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares en Los Jerónimos, una exclusiva zona residencial en Madrid, España, habría sido adquirido con el dinero ilícito transferido por la empresa FCC al abogado Mauricio Cort García.

Durante años se creyó que en la compra del inmueble, en enero de 2014 por 3.4 millones de euros (poco más de $3.5 millones, al cambio actual), se había utilizado dinero de las coimas de Odebrecht.

Sin embargo, el diario digital español El Confidencial afirmó este viernes que el abogado hispano-panameño Cort ha confesado, por escrito, que el dinero provino realmente de las coimas de FCC, empresa que, al igual que Odebrecht, se adjudicó millonarios contratos con el Estado panameño. En algunos proyectos, ambas empresas actuaron como socios.

“La UCO [Unidad Central Operativa de la Guardia Civil] concluyó en un informe entregado al juez [español Ismael] Moreno en 2023 que FCC abonó sobornos por un importe de $178.2 millones entre 2010 y 2014, unos 126 millones de euros al cambio de la época. El dinero del piso de Los Jerónimos provino de ese montante”, indica el medio.

La confesión de Cort fue incorporada al expediente que instruye el juez Moreno sobre los pagos de coimas por parte de la constructora española a altos funcionarios del gobierno de Martinelli. Esta confesión fue una asistencia judicial, obtenida por el Ministerio Público de Panamá y tramitada a España a través de la Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales de Panamá, que envió el documento al Juzgado Central de Instrucción No. 2 de la Audiencia Nacional de España.

En su confesión, añade El Confidencial, Cort declaró que FCC y Odebrecht lo contrataron para triangular la entrega de coimas al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) y al exministro de Obras Públicas, Federico José Suárez.

“[Parte de] los fondos pagados por FCC se destinaron a adquirir un inmueble, cuyos beneficiarios finales son los hermanos Martinelli Linares”, reveló Cort a los fiscales.

Según la publicación española, para formalizar la adquisición del inmueble, de casi 400 metros cuadrados y ubicado en el tercer piso del número 7 de la calle Ruiz de Alarcón, en Madrid, Martinelli y sus hijos utilizaron la sociedad Desarrollo Inmobiliario Ibérico, S.A. En un intento por borrar los rastros del origen del dinero, Martinelli y sus hijos simularon un depósito a plazo fijo, operación en la que intervino Cort.

Origen de los fondos

Cort no solo confesó que manejó el dinero ilícito de FCC y de los funcionarios sobornados por esta empresa, sino también fondos de Odebrecht.

El Confidencial informó que las diligencias realizadas vinculan los sobornos con la adjudicación de las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá: la primera, bajo el gobierno de Martinelli, y la segunda, bajo el mandato de Juan Carlos Varela (2014-2019). Esto, sin contar lo que FCC habría pagado en coimas a cambio del contrato de la Ciudad de la Salud, aunque esos no fueron sus únicos proyectos en Panamá.

La publicación española también informa que FCC y Odebrecht repartieron las “mordidas” proporcionalmente, en función de su participación en las diferentes obras en las que intervinieron en consorcio.

“Después –describe El Confidencial– el dinero era enviado a Martinelli y su entorno a través de los canales de los que disponía en la región la constructora brasileña. La UCO concluyó en un informe entregado al juez Moreno, en 2023, que FCC abonó sobornos por un importe de $178.2 millones entre 2010 y 2014, unos 126 millones de euros al cambio de la época. El dinero del piso de Los Jerónimos provino de ese montante.”

Esta cantidad de dinero supondría el doble del monto de las coimas pagadas en Panamá, las cuales Odebrecht ha reconocido oficialmente ($59 millones, entres 2010 y 2014).

El ‘testaferro’

Cort detalló, según el medio español, que en la cuenta AD38 0006 0008 2112 0042 3658, registrada en la Banca Privada de Andorra (BPA) a nombre de Cort Business Brokers & Consultors, representada por él, recibió transferencias procedentes de Aeon Group y Klienfeld (ambas sociedades controladas por Odebrecht) por casi $7.5 millones (unos 6.5 millones de euros al cambio).

“Era dinero para Federico José Suárez y Ricardo Martinelli, personas políticamente expuestas”, señaló el abogado, siempre según esa publicación.

Su participación en el esquema de corrupción quedó evidenciada en informes preparados por la Policía de Andorra. En estos informes, Cort era descrito como un “conseguidor especializado en cobrar sobornos a empresas a cambio de adjudicaciones”. Sus servicios fueron contratados por FCC en 2010, durante el gobierno de Martinelli. En tanto, en España, el abogado ha sido identificado como el “testaferro” de los Martinelli.

Cort no será enjuiciado en el caso Odebrecht, pues logró suscribir con el Ministerio Público un acuerdo de colaboración y de pena, lo que le permitió hacer confesiones sobre los pagos recibidos a favor del exministro Suárez y de los dos hijos del expresidente.

Producto de este acuerdo, se le impuso una pena de 48 meses de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años, y devolvió al Estado $1.6 millones. También logró un acuerdo de pena en el caso Blue Apple, gracias al cual delató, una vez más, a Suárez, condenado en primera instancia a 168 meses de prisión y el pago de una multa de $27.4 millones.