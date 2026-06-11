El aumento de la retención de buques en China acelera el éxodo del registro panameño

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INVESTIGACIÓN. Es aquella que se realiza como resultado de la búsqueda, análisis en profundidad y verificación de hechos o información de gran complejidad y de interés público, pero que algún grupo de poder desea mantener en secreto.

Investigación INVESTIGACIÓN. Es aquella que se realiza como resultado de la búsqueda, análisis en profundidad y verificación de hechos o información de gran complejidad y de interés público, pero que algún grupo de poder desea mantener en secreto.

Según Lloyd’s List Intelligence, 220 buques dejaron la bandera panameña desde el 8 de abril. Pese a la reunión entre los cancilleres de China y Panamá el pasado mes, las retenciones en puertos chinos se ha incrementado.

La detención indiscriminada de embarcaciones de bandera panameña en puertos chinos se mantiene, dos semanas después de la reunión de los cancilleres de Panamá y China en Nueva York, en la que supuestamente acordaron mantener una relación “mutuamente beneficiosa” y de cooperación.

Esto ha provocado que, en los dos últimos meses, se dispare el número de buques que abandona el registro panameño.

Panamá y China ya tienen un acuerdo sobre transporte marítimo suscrito en Pekín el 17 de noviembre de 2017, adoptado a través de la Ley 24 de 2018. Ahí prometen fortalecer la relación amistosa entre los dos países en el ámbito marítimo, “sobre la base de igualdad y beneficio mutuo, libertad de navegación y el principio de no discriminación”. Pero ese acuerdo se debe renovar cada tres años y toca hacerlo este mes. Ni una de las partes ha exteriorizado públicamente su voluntad de hacerlo.

Las retenciones, en cifras

Los cancilleres Javier Martínez Acha, de Panamá, y Wang Yi, de China, sostuvieron un encuentro bilateral el 26 de mayo pasado en Nueva York, la primera cita de alto nivel desde que la filial panameña de la hongkonesa CK Hutchison perdió la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal. Una nota de prensa sostiene que las delegaciones hablaron de la importancia del diálogo, del respeto mutuo y del fortalecimiento de la relación bilateral… Pero el mes de mayo terminó con 140 buques con bandera de Panamá retenidos injustificadamente en China, la cifra mensual más alta registrada a la fecha, según la base de datos del Asia Pacific Computerized Information System (Apcis), examinada por La Prensa.

China tampoco ha dado señales de tener intención de abandonar esa práctica. Entre el 1 y el 9 de junio, ya había 30 embarcaciones inmovilizadas. En total, en lo que va de 2026, China ha retenido en sus puertos 439 buques, y la única razón aparente es que están registrados en la marina mercante panameña. No se dan mayores explicaciones, por lo que pareciera que el criterio aplicado sería más bien ideológico, no técnico, en protesta por lo ocurrido con Balboa y Cristóbal. La cifra supera ya con creces a todo el 2025, cuando se totalizaron 256 retenciones.

Embarcaciones con bandera panameña retenidos en China.

Lo que marcó un punto de inflexión fue el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el contrato que le permitió a Panamá Ports Company (PPC), parte del conglomerado CK Hutchison, operar dos puertos panameños por casi 30 años. La Corte comunicó su decisión el 26 de enero pasado, pero el fallo fue publicado en Gaceta Oficial el 23 de febrero. A partir de esa fecha la decisión se hizo irreversible y quedó en firme, lo que obligó al gobierno a actuar. En menos de 24 horas, puso en marcha un plan cuidadosamente trazado: las terminales fueron expropiadas; PPC se tuvo que marchar de ahí, y se firmaron, refrendaron y promulgaron los contratos temporales con dos nuevos operadores.

Acto seguido, China incrementó las retenciones de embarcaciones con bandera panameña en sus puertos. En enero se contaron 23 detenciones y en febrero, 19. De pronto, en marzo, aguantaron a 92. En abril y mayo hubo 135 y 140, respectivamente.

El éxodo

Mientras esto ocurre y dado que no se vislumbra una solución, el número de buques que abandona el registro panameño ha aumentado en los últimos dos meses: desde el 8 de abril se han retirado 220 buques, según Lloyd’s List Intelligence. En cambio, en los tres primeros meses del año se fueron menos de 40, y en todo 2025 lo hicieron 55.

La jurisdicción más favorecida con este éxodo ha sido Islas Marshall, que captó el 24.5% de las embarcaciones que abandonaron el registro panameño. El resto quedó repartido entre Bahamas, Liberia, Hong Kong y China.

Panamá, de momento, sigue ocupando el segundo lugar entre los mayores registros navieros del mundo.

En 2025, Liberia tenía el mayor registro de buques del mundo en términos de capacidad de carga (toneladas de peso muerto o TPM): 424 millones de TPM. Le seguían Panamá (371 millones), Islas Marshall (305 millones), China-Hong Kong (203 millones) y Singapur (152 millones), según datos de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés).

No obstante, el registro de Liberia indica que, en términos de tonelaje bruto (GT), tiene 129 millones; Islas Marshall, 36 millones, y Panamá, 11 millones, hasta abril pasado.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) no comparte cifras sobre los abanderamientos.