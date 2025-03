El embajador en Washington recibe a Damián Merlo, un lobista detractor de Panamá

Exclusivo Suscriptores

¿Qué hace el embajador de Panamá en Estados Unidos, José Miguel Alemán, para hacer frente a la orquestada campaña de desinformación originada desde la Casa Blanca, se extiende a todo el gobierno estadounidense y se proyecta al resto del mundo? ¿El diplomático tiene un plan para desmentir los rumores in situ o defender a Panamá y su Canal?

Lo último que publicó el embajador en la cuenta oficial de la sede diplomática panameña fueron imágenes de una visita suya al Washington & Jefferson College, en Pensilvania, donde habló con docentes, estudiantes y otros asistentes, respondiendo preguntas sobre lo que él considera “oportunidades académicas en Panamá”, la Ciudad del Saber y la oferta turística del país.

Esas cuentas en X e Instagram han publicado eventos sociales, pero ninguna argumentación en contra de los infundios de los funcionarios norteamericanos acerca del supuesto control del Partido Comunista chino sobre el Canal. Ha publicado, eso sí, comunicados de otros, como los del presidente José Raúl Mulino, la Cancillería panameña o la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), en los que se desmienten cada una de las falacias que se difunden.

El colmo fue una reunión que celebró el 24 de febrero pasado, con el lobista republicano Damián Merlo, en la propia Embajada de Panamá en la capital estadounidense.

A diferencia de otras reuniones en las que ha participado, Alemán no le dio publicidad ni publicó una fotografía de su encuentro con Merlo. Sin embargo, el lobista norteamericano sí lo hizo, afirmando que fue “genial” conocer al embajador.

Si Alemán se hubiese tomado el trabajo de investigar un poco sobre su visitante, habría descubierto no solo los antecedentes nada geniales de Merlo, sino que el lobista también participó en la campaña de desinformación contra Panamá, al publicar un artículo de su autoría el 31 de enero de 2025, tres días después de la celebración de una demoledora audiencia en el Senado estadounidense, en el que se analizó ese presunto dominio de China sobre las operaciones del Canal.

El artículo de Merlo alimenta, precisamente, esa teoría.

Antecedentes

Merlo no es solo amigo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sino que ha sido su empleado, así como del presidente argentino, Javier Milei.

La lista de amigos selectos de Merlo también incluye a los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, así como varios funcionarios de aquellas administraciones. Se desconoce si Varela alguna vez lo contrató, pero las fotografías –de las que es fanático Merlo– dejan en evidencia sus encuentros con él y otros miembros de su equipo de gobierno.

En cuanto a los hijos de Martinelli, que también lo contrataron años atrás, cuando estaban cooperando con el FBI en la investigación de las coimas de Odebrecht, la relación con Merlo escaló a niveles insospechados, luego de haber ayudado a Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares a fugarse de Estados Unidos en un avión privado que, sin embargo, no pudo aterrizar en Panamá durante los meses de la pandemia.

Para evitar regresar a Estados Unidos, los hermanos Martinelli Linares aterrizaron en El Salvador, donde, gracias a la intervención de Merlo, Bukele les facilitó la estadía, aunque esta fue de corta duración.

Como se recordará, finalmente los hermanos se dirigieron a Guatemala –por instrucciones de Merlo–, donde no tuvieron suerte, ya que fueron detenidos por petición de Estados Unidos, que los solicitó en extradición. Tras varios meses en una base militar, fueron trasladados a Nueva York, donde se declararon confesos de conspirar para blanquear $28 millones en coimas de Odebrecht, delito que cometieron, según ellos, siguiendo instrucciones de su padre.

Merlo ha viajado varias veces a Panamá en los últimos años e incluso ha sido filmado entrando a las oficinas privadas de Martinelli en el edificio Oceanía, en la capital.

Detractor de Panamá

El 31 de enero pasado, Merlo publicó un artículo en el que asegura que ha seguido de cerca la trayectoria política de Panamá durante más de una década y que ha observado que es “evidente… la influencia china que hoy se apodera del país”.

Merlo le asesta una puñalada a Varela al afirmar que las relaciones con China fueron “el resultado de decisiones imprudentes tomadas por líderes anteriores, decisiones que han puesto en peligro la independencia estratégica de Panamá y, a su vez, los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos”. Como se puede ver, difunde oficiosamente los infundios de la administración del presidente estadounidense Donald Trump contra Panamá.

En cambio, Merlo no tuvo escrúpulos en escribir que, aunque la vía interoceánica está en manos de la ACP, “y no bajo el control directo de China”, esa potencia asiática ejerce control sobre operaciones portuarias críticas en ambos extremos del Canal, lo cual “le ha dado a Beijing una influencia significativa, lo que genera señales de alerta, no solo para la soberanía de Panamá, sino también para los intereses estratégicos de Estados Unidos en la región”.

En otras palabras, Merlo se unió a la campaña de Trump, incluso aconsejando al presidente Mulino cooperar con el Pentágono, una relación crucial, según él, para garantizar el paso justo, sin obstáculos y con precios justos de los buques de guerra estadounidenses por el Canal de Panamá.

Es decir, Merlo también divulgó otra falsedad, sugiriendo que los buques de guerra de Estados Unidos no pasan por el Canal de forma expedita y que no se les cobra un precio justo por su tránsito.

Merlo llega al punto de proponer que “para salir completamente de este predicamento, Panamá debe buscar asociaciones estratégicas con los Estados Unidos. Trabajando en estrecha colaboración con la administración Trump, Panamá debería priorizar la transición de las operaciones portuarias a operadores no chinos, idealmente empresas estadounidenses o firmas de países aliados”.

“Esta es una oportunidad para que ambas naciones restablezcan las relaciones y contrarresten la intrusión de Beijing”.

A pesar de todo, Alemán sostuvo un encuentro con él, cuyos resultados no trascendieron.

¿Acaso el embajador panameño le dijo que sus aseveraciones eran falsas o también se guardó sus comentarios, como lo hace en las redes sociales?