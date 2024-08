El Ifarhu gastó $2.3 millones en auxilios para cursos de idiomas; más de la mitad fue para la Universidad de Panamá

Escuchar audio noticia

Un análisis de La Prensa reveló que el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) desembolsó $2,349,900 para cursos de idiomas en centros educativos, academias y universidades panameñas.

La Prensa examinó la base de datos de los auxilios económicos otorgados por el Ifarhu entre 2014 y 2024 para conocer el costo de los cursos de inglés, alemán e italiano, entre otros.

La Universidad de Panamá (UP) fue la institución que recibió más dinero: $1,702,395, más de la mitad de la suma desembolsada a todos los centros y universidades panameñas para estudiar idiomas.

El Ifarhu pagó por un curso de francés en la Universidad de Panamá, que costó más de $23,000 por persona

Cursos de alemán

El Ifarhu desembolsó $482,910 para 20 cursos de alemán dictados en la UP. Diez de estos cursos costaron $24,303 por estudiante, mientras que los otros 10 se impartieron a razón de $23,953 por persona.

De acuerdo con el sitio web del Centro de Lenguas de la Universidad de Panamá, los cursos en esta institución cuestan $75 para los estudiantes. El público general puede inscribirse en el curso pagando $100, y los jubilados, así como el personal administrativo y docente de la UP, pagan $85.

Cursos de inglés

El Ifarhu también pagó para que 89 personas tomaran cursos de inglés en universidades panameñas, sumando un total de $818,165. Entre las instituciones favorecidas están la UP, la Universidad del Istmo, The Language Company, MAG Flight Training, Flight Maxx Corporation, Quality Leadership University y Natural Learning Corporation.

The Language Company recibió $264,429, distribuidos en tres auxilios de $88,143 cada uno, y MAG Flight Training (que opera como escuela de aviación) recibió $236,261, también en tres pagos de poco más de $78,000 cada uno. La UP recibió 9 auxilios para estudiar inglés, que suman $170,660. El costo de cada curso de inglés en esta institución, según la base de datos, rondaba entre $18,690 y $19,040 por estudiante. Sin embargo, la UP imparte cursos de inglés que cuestan entre $90 y $120 por persona, de acuerdo con su página web.

Flightmaxx Corporation (otra escuela para pilotos) recibió $67,189 por impartir un curso de inglés a una sola persona. Por su parte, la Universidad del Istmo recibió $54,600 del Ifarhu para 65 personas; pagó $840 por cada una.

Quality Leadership University recibió $23,625 por siete auxilios para cursos de inglés. Cada uno de estos auxilios costó entre $1,900 y $3,500.

Más cursos

La UP también obtuvo $450,369 por cursos de italiano avanzado para 19 personas. Por cada alumno cobró entre $23,501 y $23,851.

Una cantidad similar pagó el Ifarhu por cursos de portugués en la UP: $430,951. En total, se realizaron desembolsos por poco más de $25,000 por alumno, según la base de datos.

En cuanto al mandarín, la UP cobró $105,475 para que cinco personas aprendieran ese idioma. Por cada uno cobró $21,095.

También se otorgaron auxilios para tres personas que querían estudiar polaco en la UP, lo que le costó al Ifarhu $62,030. Como ya se mencionó, en su sitio web, la UP promueve cursos de idiomas en los que cobra $75 a los estudiantes, $85 a los jubilados y $100 al público en general.