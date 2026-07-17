El ministro Frank Ábrego sostiene que los drones son una donación y cuestiona que el fabricante divulgara su adquisición

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) informaron este viernes que la adquisición de drones del fabricante estadounidense Kraus Hamdani Aerospace es parte de una donación a Panamá del Gobierno de Estados Unidos.

La adquisición de esta tecnología por parte del Gobierno panameño fue anunciada previamente por el propio fabricante en redes sociales y en su portal digital esta misma semana. Tanto la nota de prensa como el mensaje en redes fueron eliminados este viernes. La Prensa tiene imágenes de ambos.

Según un comunicado del Senan, esta donación pretende fortalecer las capacidades de seguridad del Estado en el marco de una “histórica y sólida relación de cooperación entre la República de Panamá y Estados Unidos de América”.

Contrario a lo que divulgó el fabricante de los drones —que el equipo ya había sido entregado a Panamá el mes pasado—, el comunicado de la Aeronaval asegura que “se encuentra en proceso la recepción de una donación de cuatro Sistemas de Aeronaves No Tripuladas”.

Según esta dependencia del Ministerio de Seguridad (Minseg), las aeronaves fortalecerán “las capacidades del Estado para la vigilancia y protección de los espacios aéreo y marítimo nacionales”, así como las operaciones contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, el tráfico ilícito de personas y otras amenazas a la seguridad nacional. Igualmente, apoyarán labores de búsqueda y rescate, la protección de las fronteras y otras misiones institucionales.

Estos drones se incorporarán al Escuadrón de Aeronaves No Tripuladas del Comando Aéreo del Senan, cuyas unidades estarán a cargo de su operación y manejo. Para ello, actualmente pasan por una capacitación especializada, “en estricto apego a la Constitución Política, la legislación nacional y el respeto a los derechos humanos”, precisa el comunicado de la Aeronaval.

Por su parte, el ministro Ábrego fue entrevistado en el programa radial Panamá en Directo sobre un tema que ha sido criticado en los últimos días: haber logrado que el Órgano Ejecutivo decretara confidenciales -en un mes-, al menos, ocho compras millonarias que realizará la cartera a su cargo.

El ministro eludió responder la pregunta, pero, en su lugar, abordó el tema de la donación de los drones de Kraus Hamdani Aerospace.

Mensaje de Kraus Hamdani Aerospace (KHA), fabricante de los drones de vigilancia que utiliza Panamá, que fue eliminado de su cuenta en Instagram el 17 de julio de 2026.

Sobre esta, Ábrego se quejó de que el periódico publicó —“en vez de consultarnos”— que es una compra secreta que realiza el Ministerio de Seguridad, cuando se trata de una donación del Gobierno de Estados Unidos que será utilizada para proteger las fronteras y el mar territorial panameño.

Dijo que esta vez sí tenían intención de hacer pública la nueva adquisición y que no la habían hecho antes porque el equipo no ha sido entregado de manera formal, aunque el comunicado del Senan afirma que el personal panameño que manejará los drones está “actualmente en capacitación especializada” y que el fabricante asegura que entregó los drones a Panamá el mes pasado.

Pero Ábrego también admitió que las aeronaves ya están en el país, al mismo tiempo que se quejó de que la información sobre la entrega de los drones se haya divulgado en Panamá.

“Realmente no es un secreto [la adquisición de los drones], pero ya hoy los narcotraficantes saben que nosotros tenemos cuatro drones que van a estar volando sobre nuestras costas y sobre nuestras fronteras”, dijo en Panamá en Directo.

No obstante, el 3 de julio, Ábrego informó en sus redes sociales que se fortalecería el control de las fronteras, “con tecnología de última generación y la nueva Compañía de Operaciones Aéreas No Tripuladas (COANT)”. Incluso divulgó fotografías de unos drones. No mencionó al fabricante Kraus Hamdani Aerospace ni indicó que los aparatos eran una donación.

Con tecnología de última generación y la nueva Compañía de Operaciones Aéreas No Tripuladas (COANT) del Servicio Nacional al de Fronteras, fortalecemos el control de nuestras fronteras y llevamos la lucha contra el narcotráfico a un nuevo nivel. Donde antes había sombras, hoy… pic.twitter.com/x630IlKmx5 — Frank Abrego (@frankabregom) July 3, 2026

Ahora solo queda esperar el acto de entrega formal de la donación por parte del Gobierno norteamericano, aunque el ministro no precisó cuándo será. Y, considerando las quejas de Ábrego sobre la divulgación de la noticia en Panamá, en ese acto aparentemente no se diría nada sobre el equipo que recibirá Panamá, ni para qué se usaría ni cualquier otro dato parecido a los que el propio ministro reveló hoy.