El Minsa alquilará 43 ambulancias por más de $44.2 millones

INVESTIGACIÓN. Es aquella que se realiza como resultado de la búsqueda, análisis en profundidad y verificación de hechos o información de gran complejidad y de interés público, pero que algún grupo de poder desea mantener en secreto.

Investigación INVESTIGACIÓN. Es aquella que se realiza como resultado de la búsqueda, análisis en profundidad y verificación de hechos o información de gran complejidad y de interés público, pero que algún grupo de poder desea mantener en secreto.

El contrato tendrá una vigencia de más de cuatro años. El precio de referencia fue calculado con base en contratos adjudicados entre 2022 y 2025.

Más de $44.2 millones destinará el Ministerio de Salud (Minsa) al alquiler de 43 ambulancias por 51 meses (cuatro años y tres meses).

El precio de referencia, de acuerdo con el Minsa, fue calculado sin recibir cotizaciones durante el estudio de mercado. Por ello, para establecer ese monto, la entidad adoptó criterios de tres contratos similares adjudicados entre 2022 y 2025 al proveedor Sorqui Company, Inc., que opera comercialmente bajo el nombre de Servicios de Ambulancias Alpha.

Esa información consta en un informe de gestión de precios, fechado en mayo de 2026, firmado por el administrador de la Dirección de Provisión de Servicios de Salud, Juan Francisco Gómez. Se indicó que el documento sirvió de base para fijar el presupuesto de referencia de la nueva contratación.

Fernando Boyd Galindo, ministro de Salud. Archivo.

La misma empresa ya habían sido favorecidas por el Minsa mediante un procedimiento excepcional de contratación para la externalización del servicio de ambulancias durante 2025. Ese contrato ascendió a $5.1 millones y contempló inicialmente 13 ambulancias para el primer semestre del año. Posteriormente, el servicio fue ampliado a 30 unidades para el segundo semestre.

En un comunicado de ese año, el Minsa indicó que se recurrió a esa contratación excepcional por la “necesidad de mantener el servicio de ambulancias en las regiones de salud y ante la falta de recursos disponibles para ese renglón dentro del Presupuesto General del Estado, donde para la vigencia fiscal 2025 solo se asignaron $25,655”.

Licitación

La licitación, publicada el pasado viernes 24 de julio, busca contratar el servicio de alquiler de ambulancias terrestres operativas para la atención y el traslado de pacientes en condición de urgencia y emergencia en todo el país.

El cronograma del acto público establece que la reunión previa y de homologación se realizará el 17 de agosto de 2026, mientras que la presentación de propuestas quedó fijada para el 14 de septiembre.

El informe de gestión de precios también señala que el Minsa publicó una solicitud de cotizaciones en PanamáCompra el 30 de abril de 2026. Sin embargo, al concluir el plazo establecido, no recibió ninguna propuesta, por lo que recurrió a contrataciones anteriores para elaborar el presupuesto de referencia.

Entre los contratos analizados figura uno con un costo mensual de $22,800 por ambulancia y otros dos por $21 mil por unidad, valor que finalmente fue adoptado para calcular el precio de referencia de la nueva licitación.

De acuerdo con el pliego de cargos, el contratista deberá suministrar 43 ambulancias completamente operativas, equipadas para la atención prehospitalaria y el traslado de pacientes, además de garantizar el personal mínimo requerido, entre ellos técnicos en urgencias médicas (TUM).

Las ambulancias serán distribuidas en 14 regiones de salud. Coclé, Chiriquí, Los Santos y Veraguas recibirán cinco unidades cada una; Herrera, cuatro; Bocas del Toro, Colón y Panamá Oeste, tres; Darién y la comarca Ngäbe-Buglé, dos; mientras que Panamá Metro contará con dos ambulancias y las regiones de San Miguelito, Panamá Este y Panamá Norte dispondrán de una unidad cada una.

La nueva licitación del Minsa contempla el alquiler de 43 ambulancias durante cuatro años y tres meses, luego de que la entidad estableciera el precio de referencia con base en contratos anteriores. Foto: PanamaCompra.

Críticas al Minsa

“Basta con la danza de millones, la improvisación y las contrataciones directas”. Con esa frase, la diputada de la bancada Vamos, Janine Prado, cuestionó el manejo de las contrataciones del Minsa durante su intervención en el pleno de la Asamblea Nacional.

Prado, quien es licenciada en Enfermería y también abogada, sostuvo que la principal interrogante es quién termina beneficiándose de esos procesos.

Aunque reconoció que las ambulancias hacen falta en hospitales, centros de salud y en el sistema SUME 911, afirmó que esa necesidad no es nueva. A su juicio, el Minsa no debería seguir recurriendo a contrataciones directas o por urgencia para atender una carencia que, dijo, se conocía desde la campaña electoral de 2024.