El Minsa autorizó a la antigua empresa del ministro Boyd a importar medicinas sin registro sanitario

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INVESTIGACIÓN. Es aquella que se realiza como resultado de la búsqueda, análisis en profundidad y verificación de hechos o información de gran complejidad y de interés público, pero que algún grupo de poder desea mantener en secreto.

Investigación INVESTIGACIÓN. Es aquella que se realiza como resultado de la búsqueda, análisis en profundidad y verificación de hechos o información de gran complejidad y de interés público, pero que algún grupo de poder desea mantener en secreto.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, autorizó la compra directa y sin registro sanitario de medicamentos elaborados en laboratorios de la India.

La contratación directa de estas medicinas —cuatro compras en total— y la autorización para importarlas sin registro sanitario —expedida por uno de sus subalternos— fueron a favor de la empresa Bio Materiales, S.A., de la que Boyd renunció solo dos semanas antes de tomar posesión del cargo, el 1 de julio de 2024.

No fue todo. En estas compras y en cuatro más hubo una escandalosa división de materia: dos procesos de compra en 2025 y cuatro más en 2026, con productos repetidos en cada adquisición. Estos nuevos procesos de compra sumaron casi $1.2 millones, que se adicionan a otras ventas de Bio Materiales al Ministerio de Salud (Minsa) —bajo la gestión de Boyd— por $1.2 millones, para un total de $2.4 millones. Esta cifra no incluye las ventas menores al Minsa, que suman más de 80.

Boyd fue vicepresidente y secretario de Bio Materiales, S.A., cargos a los que renunció el 13 de junio de 2024, poco antes de posesionarse como ministro. Así, se habría desvinculado de su empresa tras 28 años de ser accionista, aunque no ha revelado qué hizo con sus acciones.

La Prensa envió el pasado lunes un cuestionario de 16 preguntas al ministro, quien dijo que respondería. No obstante, hasta ahora sus respuestas no han llegado.

Nueva farmacia

Bio Materiales, S.A., un proveedor habitual de servicios, equipos e insumos del Minsa, también es, desde el año pasado, una agencia farmacéutica, paso obligado para que el Minsa le compre medicamentos, lo que ocurrió poco después de recibir la autorización.

Facsímil del director nacional de Farmacias y Drogas del Minsa, Uriel Pérez, en la que autoriza a Bio Materiales, S.A. ser una agencia farmacéutica, autorización que le permitió a la empresa hacer ventas directas de medicamentos al Minsa.

Su nuevo rol farmacéutico fue autorizado por un subalterno de Boyd, el director nacional de Farmacias y Drogas del Minsa, Uriel Pérez, quien también le otorgó un permiso excepcional para importar medicinas destinadas al Minsa.

Pérez autorizó a la empresa para operar como establecimiento farmacéutico desde el 27 de enero de 2025 hasta el 27 de enero de 2027. Desde entonces, Bio Materiales puede importar, almacenar, distribuir y vender al por mayor medicinas y cosméticos.

Velocidad frenética

Completada esta fase, el ministro delegó funciones en el secretario general del Minsa una semana antes de publicar una compra de medicinas en Panamá Compra. Fue el 16 de mayo de 2025. Una resolución suscrita por Boyd facultó al secretario general de la entidad, Julio Arosemena, para firmar procedimientos excepcionales y especiales de contratación, procesos que eventualmente serían los que beneficiarían a Bio Materiales.

Gracias a esa resolución, el Minsa puede adquirir de forma directa medicinas y otros productos para la salud humana, insumos de salud, dispositivos y equipos médicos a través del secretario general, hasta por $500 mil, aunque en ningún caso las compras del Minsa a Bio Materiales que se describen más adelante sobrepasaron los $200 mil.

En esta carta, el ministro Boyd Galindo aprueba personalmente la contratación de su antigua empresa –Bio Materiales, S.A.–, mediante un procedimiento de compra excepcional, es decir, por vía directa, sin concurso.

Pero, lejos de distanciarse de estas compras, Boyd seguía interviniendo de forma directa. De hecho, lo hizo el mismo día que delegó funciones en el secretario general del Minsa —el 16 de mayo de 2025—, en lo que parece haber sido una carrera frenética, considerando la lentitud de la burocracia panameña. El ministro respondió dos cartas enviadas momentos antes por el director de Medicamentos e Insumos para la Salud del Minsa, Eric Iván Conte.

En sus respuestas, Boyd autorizó “la contratación, mediante procedimiento excepcional”, de Bio Materiales, S.A. para adquirir medicinas en dos compras: una por $199 mil 967 y la segunda por $199 mil 997, para un total de $399 mil 964.

¿Por qué comprarle directamente a Bio Materiales?

Conte tenía una razón conveniente: “urgencia evidente”. La supuesta urgencia era porque desde hacía años no se habían podido comprar varios medicamentos, aunque los papeles de los procesos de compra cuentan también la otra cara de la moneda.

El director de Medicamentos e Insumos para la Salud del Minsa, Eric Conte, solicitó al ministro Boyd Galindo, en mayo de 2025, basado en una supuesta “urgencia evidente”, una compra directa a Bio Materiales, cuando en realidad estaba aceptando una propuesta de negocios de esa empresa.

Cumplido el preámbulo para comprarle medicinas a Bio Materiales, siguió entonces la publicación de dos actos públicos de contratación directa en Panamá Compra. El primero (2025-0-12-01-08-SPE-000006), publicado el 22 de mayo de 2025, a las 11:04 a.m., y el segundo (2025-0-12-01-08-SPE-000007), una hora más tarde. Dos actos públicos consecutivos en los que uno de los renglones era el mismo en ambas compras, lo que supone división de materia.

El primer acto fue para comprarle a Bio Materiales tres medicamentos: Clotrimazol de 100 miligramos, en óvulos o comprimidos vaginales (por $148 mil 467); Nifedipina de 10 miligramos, en cápsulas o comprimidos (por $5 mil 510), y Clorhidrato de Propranolol de 40 miligramos, en comprimidos (por $45 mil 990).

Esta compra sumó un total de $199 mil 967.

En el segundo acto, la compra fue de un solo producto: Clorhidrato de Propranolol de 40 miligramos —por $199 mil 997—, el mismo que compraba el Minsa en el acto anterior.

Pequeño detalle

Pero todo esto solo pretendía formalizar una compra derivada de una propuesta de negocios que había enviado semanas antes (el 11 de abril de 2025) Waldo Ávila —exsocio de Boyd en Bio Materiales— al secretario general del Minsa, Julio Arosemena, el mismo a quien Boyd había autorizado a firmar compras directas de hasta $500 mil.

Facsímil de una carta que envió Bio Materiales al Minsa para ofrecer en venta medicamentos, tres de los cuales fuer elegidos por el ministerio para hacer compras directas, sin concurso de precios.

La carta, austera, casi lacónica, no intentaba convencer a nadie, sino informar lo que Ávila le vendería al Minsa.

“Nuestra empresa —decía Ávila— ha realizado un análisis de los actos públicos que las entidades de salud han realizado y hemos observado un grupo de medicamentos que, en reiteradas ocasiones, son declarados desiertos por falta de proponentes, lo que, a nuestro criterio, puede estar provocando un desabastecimiento de importantes productos para la población… Es por esta razón que ponemos a disposición de su entidad un listado de medicamentos que podemos entregar de manera inmediata…”

Pero ni disposición ni inmediatez podía ofrecer Bio Materiales respecto de esos productos, como se verá más adelante.

Tampoco era una prioridad del Minsa dotar a la población de esos medicamentos. Fue una propuesta de negocios que el Minsa convirtió en una necesidad inmediata. Para “humanizar” la venta, el director de Medicamentos e Insumos para la Salud, Eric Iván Conte, y el secretario general del Minsa elaboraron un informe técnico.

Facsímil de un informe técnico del Minsa para justificar la compra directa a Bio Materiales. Es un documento de cajón usado para estos propósitos, tal como quedó demostrado en otras compras futuras.

“La falta de medicamentos esenciales en las instalaciones de salud —afirmaron Conte y Arosemena— puede producir varias consecuencias negativas, como la exacerbación de las enfermedades, el aumento de la mortalidad, la sobrecarga del sistema de salud y el aumento del gasto en los hogares. Con base en lo anterior, la Dirección de Medicamentos e Insumos para la Salud del Ministerio de Salud, a través de su personal técnico, realiza las evaluaciones y análisis para determinar la necesidad de medicamentos a nivel nacional que se requiere adquirir…”

Pero, si Bio Materiales descubrió que había un desabastecimiento de esos medicamentos —como lo dice en su propuesta de negocios de abril de 2025— y también se dieron cuenta de ello los técnicos de Medicamentos e Insumos para la Salud, ¿quién le pasó esta información al otro?

La propuesta de negocios no fue un tiro al aire. Los tres primeros medicamentos —de una lista de cinco— fueron elegidos por el Minsa para comprarlos de forma directa e inmediata. Ni siquiera hubo cotización en línea, procedimiento que implica un concurso de precios que ha utilizado el Minsa para elegir, en cuestión de horas, las propuestas de Hombres de Blanco, Corp., por ejemplo, para asear los principales hospitales del país.

Un mes después de hacer su propuesta de negocios —el 13 de mayo de 2025—, Bio Materiales envió al secretario general del Minsa dos propuestas formales con los precios de sus medicinas. Sus ofertas venían tal como se publicarían en Panamá Compra, un cálculo hecho a la medida por el Minsa, ya que las propuestas llegaron estructuradas para no sobrepasar los $200 mil y con división de materia, como ya se explicó.

Sin registro sanitario

Pero, además de comprarle directamente a la empresa que fue del ministro, de aceptar su propuesta de negocios y de arreglar todo para legalizar y dividir la compra, los medicamentos que supuestamente Bio Materiales entregaría de forma inmediata no estaban en Panamá. Ni siquiera tenían registro sanitario.

Tres de estas cartas fueron enviadas a Bio Materiales, S.A. –una por cada medicina– para autorizar su importación, aunque supuestamente las iba a entregar de forma inmediata al Minsa. Todas fueron compradas a laboratorios de la India y sin registro sanitario.

Ello se desprende del hecho de que el director nacional de Farmacias y Drogas del Minsa, el ya mencionado Uriel Pérez, emitió el 25 de julio de 2025 tres cartas dirigidas a Yasmina Conte, regente farmacéutica de Bio Materiales, en las que le informa que ha autorizado a su empresa a importar, “por excepción al Registro Sanitario”, las medicinas y las cantidades que le vendería al Minsa.

Los medicamentos —todos comprados a laboratorios de la India— se entregaron al Minsa el 19 de agosto de 2025, pese a que la orden de compra tiene fecha del 22 de mayo de 2025. Las actas en las que se dan por recibidas las medicinas no fueron publicadas en Panamá Compra sino hasta principios de septiembre del año pasado.

Pero no fue todo. Probablemente, 2025 ha sido el mejor año de ventas de Bio Materiales al Minsa, porque al negocio de las medicinas hay que sumar otro contrato, esta vez por millones, más los contratos del presente año, que, en perspectiva, pueden representar ventas tan buenas como las del año pasado.

Próxima entrega: El Minsa concede contratos millonarios a la que fue empresa del ministro Boyd